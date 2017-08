Ka Tõstamaal lõpeb tõde

Pole just tõenäoline, et kokku satuvad inimene, eestlaste jumal, libahunt ja vampiir. Tõeajastu lõpus just sellise seltskonna vahel sündmused hargnema hakkavadki. Gerda Kordemets lavastas Tõstamaal "Tõeajastu lõpu" ning loodab, et tema jaoks aktuaalsed teemad puudutavad teisigi. Seekord räägib ta hirmust vananemise ees ja tänapäeva ühiskonna noorusekultusest.

"Mis siis, kui see igavene elu ei tähendagi igavest õnne, vaid hoopis igavesi kannatusi," märkis lavastaja "Aktuaalsele kaamerale". "Selliste asjadega ma mängima hakkasin ja lõppkokkuvõttes tuli selline loodetavasti lõbus ja kohati selline loodetavasti liigutav lugu."

Osatäitja Veikko Täär lisas, et arvatavasti see mõtlevaid inimesi puudutab, mida uskuda ja mida mitte uskuda. "Kus on tõed, kus on pooltõed, kus on valed., kõik on segamini," lausus Täär, kes kehastab lavastuses Vampiir Carlost, kelle prototüübiks on 18. sajandi Itaalia kontratenor Farinelli."

Kordemets rõhutas, et Täär laulab otse -- selles osas mingit tõeväänamist ei ole. "See on üsna jahmatav," kiitis lavastaja.

Libahunt Tiina osatäitja Kersti Tombak nimetas luksuseks, et tegelane kirjutatakse näitleja enda pealt. "Tundes mind ja teades minu võimeid, siis see on päris vägev," oli Tombak rahul.

Laval saab näha ka Triin Tombakut ja Märt Koiki. Heli on loonud Markus Robam ning kostüümide autor on Neoonmust. Etendust mängiutakse Tõstamaal 19. augustini.