Kai Valtna. Kas keha ja vaim on siiski eraldi?

Hiljuti kaitsti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias edukalt üks alguses palju poleemikat tekitanud seminaritöö. Kirjutajaks nüüdseks kooli lõpetanud etenduskunstide osakonna üliõpilane ja teemaks nüüdistants kümne käsu fookuses. (Toomel, 2017) Performance`likus võtmes muretseti selles kaasaegse tantsukunstniku hingeõnnistuse ja taevariiki pääsemise võimaluste üle, muuhulgas siiski ka korralikult kokku võttes nüüdistantsu olemuslikest huvidest lähtuvate väljendusvahendite iseloomu (seisundilisus, kontseptuaalsus, kehakesksus), mis võiksid saada takistuseks mitte ainult paradiisi pääsemisele, vaid kaasaegse etenduskunsti populaarsusele üldisemalt: tekitades hämmastust, ükskõiksust või suisa vastumeelsusust nähtuse suhtes.

Lugude jutustamise asemel tegeletakse atmosfääri loomisega, liikuvad kehad ja situatsioonid laval nõuavad vaatajalt konteksti tabamiseks omapoolset intellektuaalset pingutust. Pigem huvitabki nüüdistantsu tegijaid see, mis tekib antud hetkel ja ruumis etendaja ja vaataja vahel kui muretsemine asjaolu pärast, kas kõik saalis ikka „õigesti“ aru saavad. Tänapäeva tantsu huviks on iga elatava keha võime dialoogiks, kordumatu maailmasolemise ilmsiks toomine (sest kunst on millegi senivarjatu ilmsiks toomine). Kindlasti on selline kahekõne vaataja jaoks ettearvamatum kui ühtlaseks vormitud kehade virtuoosne „kõne“, mis ajalooliselt tantsulavastusest ettekujutuse on loonud.

Kas nn. ihuline maailmas olemine kritiseerib a priori ka kartesiaanlikku keha ja vaimu eristust ning tühistab hinge ja keha ühtsuse, millest räägib näiteks 12. sajandi müstik, nunn ja kirjanik Hildegard von Bingen: „Hing räägib: Ma olen elav hingus inimeses, laskunud üdi ja veresoonte, luude- liikmete ja liha kotta.“ (Bingen, 2001: lk. 43) Kristlik ruumisemantika on siin ilmselge: põrgusse laskutakse ja taevasse tõustakse. Füüsilise ruumi suunad üleval-all muutuvad kultuuriteadvuses väärtuskandjateks. Meeleliselt tajutav maailm asub selles hierarhias kõige madalamal. Kujutades nähtavat maailma nähtava maailma kaudu, ei suudaks kunstnik justkui midagi öelda kõrgema reaalsuse kohta. Kas liikuval kehal, mis ei pruugi viidata millelegi muule peale iseenda korruptiivsususe ja mandumise, on kohta kirikuseinte vahel?

Kristlus on kahtlemata meie kollektiivset ja individuaalset mitteteadvust tugevasti mõjutav diskursus. Paneb ainult imestama, miks ei kergita me kulmugi visuaalset kultuuriruumi täitva ühe teatava keha alastioleku ja alanduste peale või loo peale sünnitajast neitsist…

„Laval roomab vana bikiinides mees, kes tõuseb ja hakkab end aeglaselt ning rituaalselt riietama: bikiinidele järgneb idamaisele preestrile omane rüü, mida hakkab katma politseivorm. Samal ajal alustab lava teises nurgas seisev politseivormis mees enese lahtiriietamist. Lahtiriietatud mees istub sinna juba varem valatud punase värviloigu ( vereloigu) kõrvale. Kaks uut politseirõivais mees alustavad seepeale lahtiriietanud mehe nuiadega peksmist, mille helitaustana on kasutatud valje peksmist kujutavaid perkussioone. Löökide eest põgeneda püüdev ning siplev mees kattub värvi - verega, mida hiljem talle ka peale valatakse. Läbipekstud, näiliselt elutu keha surutakse musta kilekotti, mille ette asetatakse mikrofon. Kilekotist ehk laibakotist lükatakse välja organid, mis juba uute tegelaste poolt minema veetakse.“ (Toomel 2017: lk.21) Eelkirjeldatu on stseen suhteliselt radikaalse kaasaegse teatri esindaja Romeo Castellucci lavastusest „ BR.#04“. Lavastusterviku loovad meelevaldselt järgnevad visuaalsed kujundid, mis moonutavad ja diskrediteerivad viiteid, mis vaatajal iga üksiku detailiga kultuurimälu pinnalt tekkida võiksid. Selline moonutatud kultuuri portreteerimine võib avaldada samas sügavat emotsionaalset mõju, nagu Castellucci lavastused enamasti mõjuvadki. (ibid.) See on nagu julia kristevalik jälestus, mis tõukab eemale ja tõmbab ligi samaaegselt.

1520. aastal maalib sakslane Matthias Grünewald oma „Väikese ristilöömise“. Teose, mis erineb suuresti tavapärasest Kristuse kujutamisest. Kunstnikku huvitab toimingu vägivaldsus, aeglane piinarikas surm ristil ning pekstud keha ilustamata kujul. Julgen väita, et see ( olemuselt religioosne) teos ei erine oma kavatsustelt mingilgi moel Romeo Castellucci etenduskunstist. Grünewaldi Kristus ja Castellucci tegelased ilmutavad end vaatajale oma sügavaima (kehalise) alanduse hetkeil, selleks, et ülendus saaks võimalikuks. Loomulikult mõjuvad kohaloleva keha alandused vahetumalt kui maalitud. Aga siiski - kas 16. sajandi kunstnikku huvitab publiku šokeerimine või intrigeerib võimalus paradiisiväravate taha jääda?

Mulle tundub, et kirikut (?) ei häiri siin mitte niivõrd keha alandused, vaid kunsti ambivalentne hoiak ja olemus üleüldse: jumala ( ja inimese kui jumala näo järgi loodud olendi) kujutatud keha paneb alati mõtlema veel millestki muust kui liha vaimukssaamisest. Nendest piltidest ja etendustest on ju eemaldamatu valu ja alanduse erootika, piiri tõmbamine aga osutub väga keerukaks ja kunstlikuks. Kujutamise diskursus ise võib olla kahtlasem kui sisu, mida ta loob. Baudrillard räägib igasuguse kujutamise reaalsust hävitavast jõust, omaenda originaali hävitavast jõust. (inimese puhul siis jumal?). „ Kas märk võiks osutada tähenduse sügavustele, kas märk võiks välja vahetada tähenduse ning kas miski- Jumal muidugi mõista- võiks olla selle vahetuse kautsjoniks?“ (Baudrillard 1999: lk. 14 ) Ohtlike tähenduste asemel, mida kehastatud kunst luua võib, on võib-olla suuremaks ohuks hoopis võimalus, et märgi taga pole midagi, ammugi mitte Jumalat ja isegi mitte jumalateotust? Võimalus, et Jumal saab kunsti läbi teotatud, ei suuda kahtluse alla seada siiski Jumala olemasolu.

Kujutamise ja mängimise diskursused iseenesest võivad sisaldada teatavat ohtu „hea maitse“, inimliku ja/või jumaliku korra vastu ühiskonnas ning inimese heitlikus hinges. Ühe puhul võib puhas esteetiline nauding joone meisterlikkusest või proportsiooni täiuslikkusest varjutada kujutatud loo moraalse kasuteguri (kas sellepärast võibki leida kirikutest kohutavalt halba maalikunsti, minge näiteks Jaani kirikusse Tallinnas?), teise puhul -

„Mängimiskultuuri traditsioonides on alati midagi väga füüsilist. Olgu jutuks jalgpall, tants või aiandus- neid saab õppida vaid tegevuse kaudu. Mängimise reegleid saab omandada vaid füüsilise kogemuse ja füüsiliste oskuste kaudu. Ja kuna mängimine seisneb suurelt jaolt vaikivas teadmistes ja füüsilistes oskustes, on mängu tulemust väga raske kontrollida, s.t. mängimine kätkeb võimalikku õõnestustegevust. Sel põhjusel ongi teater alati olnud võimukandjatele mureallikaks: teater on alati väljendanud rohkemat, kui tekstis kirjas.“ (Sauter 2011: lk. 177) Olgu siis mureks Jumala autoriteet, riigi alustalad või alamate moraal. Nii et pilt või skulptuur või tants kirikus on igal juhul problemaatiline- jumaliku olemuse tabamatuse tõttu võib kõik taanduda pelgalt inimlikuks rähklemiseks. Iga pildi või tantsuetenduse kõrvale ei pane ka selgitavat silti, kuidas asjast „õigesti“ aru peaks saama. Ning kas fakt, et asume pühakojas on tagatiseks , et inimese poolt loodu on tähistajaks mitte tühjusele (millest räägib Baudrillard) vaid erakordsele sisule?

Kaasaegne tantsukunst on järjest enam eemaldumas traditsioonilisest, ajalooliselt lavalist tantsukunsti saatnud kehakontseptsioonist. Michel Foucault (kes räägib küll sõduri kehast) kirjeldab, kuidas keha muutub võimu objektiks, mida valvata, distsiplineerida, manipuleerida, vormida, dresseerida; keha, mis kuuletub, vastab, muutub osavamaks ja omandab mitmesuguseid üha kasvavaid jõude. Kehale avaldatakse lakkamatult survet, teda püütakse võtta haardesse mehhaanika enda tasandil, ohjates tema liikumisi, žeste ja poose.“ (Foucault 2014: lk. 196) Ballett ( ehk siis tantsukunst tervikuna suurema osa oma ajaloost) on lõputu võitlus nõdra liha ja maa gravitatsioonijõuga. Küsimus on, kas see teeb meist jumalad? Ning kas kirikusse võiks sobida ihust puhastatud keha, pigem juba puhas idee või ilu kui mateeria?

Sisenen saali, mille laes hõõgub kuldne valgusallikas. Loomulikult tuvastab skeptik minus 30 sekundit hiljem, et tegemist on hiiglasuure lakkeriputatud kommipaberiga, aga lavamaagia ja valgustus teevad siiski oma töö - olen lummatud. Kuldse tulekera keskelt laskub alla üleni kuldse lateksiga kaetud keha. Niimoodi, pea alaspidi rippudes loeb olend Nietzschet, läbiloetud lehti efektselt maa poole läkitades. Gravitatsioon muutub nähtavaks ja kogu asja sisulist veenvust suurendab asjaolu, et maa külgetõmbejõud mõjub küll paberile ( sõnale?) aga mitte kuldsele üliinimesele. Tekst kosmosesse või Maa peale saadetud, hakkab jumalus suuremaid kaari ja efektsemat õhulendu demonstreerima. Kaugel allpool lihtsurelikud seda kõike pea kuklas ja kätt ereda valguse kaitseks silmade ette seades tunnistamas. Sedakorda on meil siiski vedanud - enamasti on jumalate ja nende kehastatud asemike jõllitamine keelatud igal ajal ja igal pool.

Tegemist on kevadel Kanuti Gildis etendunud Raho Aadla soololavastusega „Mina olen Ra“. Tantsija on tekitanud situatsiooni, kus maa külgetõmbejõud ei ole enam liikumist takistavaks asjaoluks. Paradoksaalsel kombel ennast sellega liikumatusse määrates - puudub ju toetuspunkt, millelt soorituseks impulssi, põhjendust ja jõudu hankida. Kui eemaldame keha jaoks selle eksisteerimise tingimused (õigemini küll simuleerime nende kaotamist), kas jõuame lähemale jumalikule olemisele? Kas Raho Aadla kehastatud kuldne üliinimene ( jumalus?) sobiks kõlkuma pühakotta ristilöödu kaaslaseks? Tantsukunsti ja kiriku suhted sõltuvad seega „keha“ ja „kujutamise“ mõistete lahtiharutamisest. Ühelt poolt kunsti ja religiooni kõrvutamisel ning teisalt vahetegemisel elataval ja omataval kehal.

1. Baudrillard, J. 1999. Simulaakrumid ja simulatsioon. Tallinn, Avatud Eesti Fond, Kirjastus Kunst, tlk. Leena Tomasberg

2. Bingen von, H, 2001. Elava valguse sõnad. Tallinn, Kristlik kirjastusselts Logos, tlk. Liina Ootsing

3. Foucault, M, 2014. Valvata ja karistada: vangla sünd. Tartu, Ilmamaa, tlk. Mirjam Lepikult

4. Sauter, W. 2011. Teatrisündmus- mis see on? Valitud artikleid teatriuurimisest. Tartu Ülikooli Kirjastus, tlk. Ott Karulin.

5. Toomel, H-M, 2017. Nüüdistantsu problemaatikast lähtudes kümnest käsust: nelja lavastuse näitel. Seminaritöö, TÜ VKA.

Töö asub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogus: https://www.ester.ee/search~S78*est?/aToomel/atoomel/1%2C14%2C26%2CB/frameset&FF=atoomel+helle+mari+++++1994&2%2C%2C3