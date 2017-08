USA-Eesti duo Three Free Radicals esitleb Kukemuru festivalil uut CD-d

11.-13. augustil peetakse kümnes Viru Folk. Peakorraldaja Peep Veedla ütles ERR kultuuriportaalile, et folgiringkonnis vaadati tema peale alul viltu: mis see popimees nüüd folki tegema tuleb. Veedla polnud Viru festivali tegema hakates kordagi käinud Viljandi Folgil, tegutses aga Vanilla Ninja ja Nexusega ning juhatas plaadifirmat TopTen. Nüüd on festival omaks võetud, aga konkurents nii folgi kui muude ürituste vahel on Eesti lühikesel suvel tihe.