Tartmus lingib videos maailma

Näitusesarja „Lingid maailma“ raames on eksponeeritud Rosleri 1985. aastal loodud teos „If it’s too bad to be true, it could be DISINFORMATION“ („Kui see on liiga halb, et tõsi olla, siis see võib olla VÄÄRINFO“). Teoses kombineerib Rosler teksti- ja pildikatkeid, mis kajastavad erinevaid külma sõja aegseid uudiseid, mis on seotud Kesk-Ameerika ja Kariibi maadega, kuid eelkõige Nicaragua konfliktiga. Teose põhiidee on viidata USA riigijuhtide ja meedia poolt edastatava informatsiooni petlikkusele.

Rosleri video on dialoogis Peeter Alliku loominguga, mida saab näha muuseumi esimesel ja teisel korrusel avatud näitusel „Kultiveeritud skisofreenia“. Ka Allik on oma loomingus tegelenud väärinformatsiooni ja petlike struktuuride küsimustega — nt teostes „Ajupesumasin“ ja „Ma nägin seda. Riigisaladus — kottida rahvast!”. Mõlema kunstniku looming paljastab niisiis ühiskonnas leiduvaid väärarusaamu ja kutsub publikut üles harjumuspäraseid nähtusi ning infokanaleid kriitiliselt analüüsima.

Tartmusi näitusesari „Lingid maailma“ tutvustab rahvusvaheliselt tunnustatud väliskunstnike videoteoseid ja paigutab need kohalike kunstnike loominguga dialoogi. Seeläbi saavad külastajad kõrvutada erineva taustaga kunstnike sissevaateid aktuaalsetesse ühiskondlikesse teemadesse. Näitustesarja toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus jääb avatuks 10. septembrini.

Näituse kuraator: Hanna-Liis Kont

Graafiline disain: Viktor Gurov

Näituse töögrupp: Nele Ambos, Joanna Hoffmann, Julia Polujanenkova, Ago Teedema, Urmo Teekivi, Piia Õunpuu

Tänud: Rosler Studio, Rose Hughes, Minna-Triin Kohv, Sten Ojavee