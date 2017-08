Kultuuriportaal soovitab: 10 kutsuvat tulukest Tartuffi kavast

"Tagasi pole vaja"

David ja Sarah üritavad hakkama saada armastuse džunglis. See võib olla katsumus kõigile, saati veel autistidele, kelleks David ja Sarah on. Väga eriline pilguheit maailmale, millega me kuigi sageli kokku ei puutu. Kumbki peaosatäitja vääriks Oscarit. Kevadel New Yorgis esilinastunud film on juba pälvinud kamaluga tunnustust nii seal- kui siinpool ookeani.

7. augustil kell 22 Raekoja platsil

Martin Kiisi näitus "Tikitud unistused"

Täiesti uskumatuid pilte tikib see Tartus elav autistlik noormees, kes ise sõnagi ei räägi. Esimese hooga on isegi raske arvata, et ta kasutab ainult nõela ja niiti – nii täpsed on tema portreed, peaaegu hüperrealistlikud, ja looduspildid näevad eemalt välja nagu maalid. Näitus on seotud festivali avafilmiga "Tagasi pole vaja", mis kõneleb samuti autistlikest inimestest.

8.-12. augustini kell 16-19 Athena keskuse fuajees

"Tanna"

Vaevalt leidub meie seas kuigi palju neid, kes oskaksid kohe öelda, kus asub Tanna saar. Võimalik, et raskusi tekitab isegi Melaneesia ülesleidmine, Vanuatu saarestikust rääkimata, kuhu Tanna kuulub. Igal juhul on on tegu tõelise eksootikapommiga. Wawa ja Dain armastavad teineteist, paraku peab Wawa naituma teise hõimu sõjamehega. Noored otsustavad järgida südame kutset ja põgenevad, seades ohtu nii enda kui ka oma hõimu tuleviku.

Mängivad eranditult pärismaalased, sealse Yakeli hõimu liikmed. Yakeli hõim on üks vähestest, kes peab veel kinni arhailisest eluviisist, püüdes eirata lääne kultuurimõju. Lugu on pärit nende enda elust. Ja ääretult tähtis, sest pärast seda tühistati kokkuleppeabielude komme. Tänavune mitteingliskeelse filmi Oscari kandidaat.

8. augustil kell 22 Raekoja platsil

Treiler:

"Armastuse kunst"

Kui teil on vanust üle 40 ja te vaatate seda Poola filmi, on võimalik, et teile meenub kohe ENSV esimene seksiõpik, legendaarne "Avameelselt abielust". Kuidas selle pärast öö otsa järjekorras seisti või siis vanemate tagant näpati ja sealt põnevusega selliseid salapärase kõlaga väljendeid nagu "coitus interruptus" veeriti. Poolas kandis sarnane raamat pealkirja "Armastuse kunst".

Selle väljaandmise lugu võtab suurepäraselt kokku nõukogude korra absurdsuse ja pole siis imestada, et sellest vaimuka dialoogiga haarav draamakomöödia on vändatud. Just draamakomöödia, sest tegu on ühtlasi raamatu autori Michalina Wisłocka eluloofilmiga, kust ei puudu ka selle erakordse naise saatuse traagilisem pool.

9. augustil kell 22 Raekoja platsil

Treiler:



Indrek Hirve luuleõhtu "Taevas heliseb siniselt"

Kui sina tuled / leiab iga sõna / oma lihtsuse. Või: Elu kevad / on jäänud mu uksele / liiga kauaks sosistama. Kelle veel kui mitte Indrek Hirve luule sobib ühele armastusfilmide festivalile. Tartu poeedi luuletusi loevad ja laulavad Vanemuise teatri näitlejad Karl Laumets ja Priit Strandberg.

10. augustil kell 20 Raekoja platsil asuvas festivali telgis

"Kui kaks maailma põrkuvad"

Peruu põlisasukad astuvad nagu üks mees president Alan Garcia vastu, kes on võtnud nõuks Amazonase looduse hävitamise hinnaga täita riigi rahakotti. Peagi kasvab rahumeelne protest üleriigiliseks mässuks. Nutikas vaataja haistab teatavaid paralleele ka siinse kontekstiga. Võidetud auhindu ei jõua kokku lugeda.

10. augustil kell 17 Athena keskuses

Treiler:



Vestlusring "Nõukogude seks"

Filmist "Armastuse kunst" inspireeritud vestlusringis meenutab legendaarne doktor, ENSV esimene ametlik seksuoloog Arvo Haug, milline möll saatis raamatu "Avameelselt abielust" ilmumist, ja kuidas on võimalik, et nõukogude ajal seksi ei olnud, aga lapsed sündisid.

11. augustil kell 19 Raekoja platsil asuvas festivali telgis

"Saada selleks, kes olin"

Kui selgub, et Põhja-Indias sündinud Padma-nimeline poiss on sajandeid tagasi elanud tiibeti munga reinkarnatsioon, viib ristiisa ta Tiibetisse, et välja selgitada tema minevik. Ilus ja südamlik dokumentaalfilm, mis jälgib vana mehe ja poisi kooskasvamise ning nende teekonna lugu koguni kaheksa aasta vältel. Berliini filmifestivali lastefilmide võistluse grand prix.

11. augustil kell 17 Athena keskuses

Treiler:

Maailmameistri simultaan

Tartuff ei ole ainult filmifestival. See on kultuurifestival. Ja kultuuri juurde kuuluvad ka mõttemängud. Mine mängi simultaanil, mille annab otse raeplatsil kuni 20 laual Andres Kuusk - neljakordne mõttespordi maailmameister viievõistluses ja esimene Eesti meister male-kabe kahevõistluses. Valida võid nii male kui kabe.

11. augustil kell 15 Raekoja platsil asuva festivali telgi ees

"Léon"

Kas tõesti on see Luc Bessoni film juba ligi veerandsada aasta vana? Ei ütlekski, kui väike Natalie Portman ei mängiks juba Jackie Kennedyt. Erakliku palgamõrvari ja 12aastase tüdruku vastastikuse kiindumuse lugu püsib siiani intellektuaalse märuli musternäidisena. Moodne klassika.

12. augustil kell 23.45 Raekoja platsil

Treiler:

