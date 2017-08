See suvi on olnud vihmane ja külm. Viimaks ometi tundub, et suvi on kohale jõudnud, kirsid on punased kui hõõguvad söed. Kohe on platsis ka rästad. Mõni riputab puude peale võrke, mõni seob okste külge vanu CD-plaate, mõni plaksutab rästaste peletamiseks käsi, kellel kuidas jaksu ja pealehakkamist on. On ka neid, kes on alla andnud ja lasevad lindudel oma puude otsas sõtkuda.