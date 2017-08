Galerii. Pärnu Muusikafestival tutvustas oma elu ja heli

10.-17. augustini toimub Pärnus klassikalise muusika festival, kus esinevad mitmed maailmakuulsad solistid nagu pianist Radu Lupu ja tromboonimängija Christian Lindberg. Radu Lupu on haruldaselt erakliku eluviisiga klaverivirtuoos, kes keeldub intervjuudest, fotosessioonidest ja isegi plaadistamisest. Seega on ainus viis tema talendist osa saada, Pärnusse kontserdile tulla. Eestis on Lupu esmakordselt.

The Guardian on Lupu mängu nimetanud lummavaks ja maagiliseks. Luput on eriti kiidetud romantismiaegse muusika ettekannete eest ning just seda saab nautida ka Pärnu publik – pianist esitab festivalil Beethoveni muusikat.

Eesti Euroopa Liidu eesistumise auks esineb festivalil EL noorte sümfooniaorkester, kuhu valitakse karmi konkursiga Euroopa parimad noored muusikud. Orkestri ees soleerib Pärnus Christian Lindberg, kelle raadiojaam Classic FM on kuulutanud maailma parimaks tromboonimängijaks. Lindbergi nimel on üle 300 teose esiettekande, üle 70 sooloplaadi ja omanimeline rahvusvaheline solistide konkurss. „Kõik suuremad 20. sajandi heliloojad on talle teoseid kirjutanud kirjutanud, ta on üks neist vähestest, tänu kellele on tromboonirepertuaar laienenud," märkis Paavo Järvi, kes on Lindbergiga korduvalt kontsertturneesid teinud.

Festivalil astub üles ka kuulus gruusia viiuldajanna Lisa Batiashvili, Läti akordionivirtuoos Ksenija Sidorova, saksa keelpillikvartett Signum ning paljud eesti interpreedid. Paavo Järvi juhatusel esineb festivalil Eesti Festivaliorkester, kes festivali ajal alustab ühtlasi oma esimest välisturneed.