Ülevaade. Grime - briti noorte saund juba 17 aastat

Reedel, 11. augustil toimub Sinilinnus grime + UKG session. Rütmid ja vonkslemise tõmbavad käima Leslie Da Bass, Ruutu Poiss, Man Like Kendaf ja Jüri Franciscus Lotman, kes Nihilist.FM-is andis ülevaate, kust tuleb, kus on ja kuhu läheb grime - muutuv, aga jääv briti tänavate, klubide ja klappide heli juba sajandi algusest peale. ERR kultuuriportaal avaldab loo muutmata kujul, ainult ühte kohta panin tärnid ja ainult ühe sõna võtsin maha, sest meil on ka vanemaid ja nooremaid lugejaid.

Kas grime on UK hiphop?

Ei, need on erinevad scened, kuigi mõni artist tegutseb mõlemas. Kui tahad kuulda ägedat uut UK hiphoppi, siis tšeki artiste nagu J Hus, Krept & Konan, Mostack, Young T & Bugsey, Rapman.

Mis see grime ja hiphopi vahe siis on?

Kui hiphopi DNA pärineb soulist ja funkist, siis grime oma UK garagest, drum & bassist ja dancehallist. Grime on tunduvalt kiirem – enamus sellest liigub 140 bpm kandis samas kui lõviosa hiphopist on märksa aeglasem, nii umbes 100 bpm. Esimesed grime MC-d (Wiley, Durrty Goodz ja God’s Gift) tulid ragga jungle ja drum & bass reividelt.

Kui grime Londonis esile kerkis, oli tegu revolutsioonilise, oma ajast ees mussiga. Tänaseks on ka hiphop muutunud esiteks järjest kiiremaks (kasvõi paljud Gucci Mane ja Migose lood kipuvad olema 140 bpm kandis, Kodak Black kohati kiiremgi) ja teiseks sõltub vähem ka vana souli ja funki sämplitest. Hetkel on need kaks žanrit üksteisele märksa lähemal kui grime sünni ajal 17 aastat tagasi.

Samas on ka paljud underground electronica artistid eemaldunud tehnole ja hausile omasest 4/4 biidist ja katsetavad grimele iseloomulike 2-step rütmide ja 140/70 kandis oleva (halftime) kiirusega. Näiteks päris mitmed Londoni avangardse leibeli Her Records asjad miksivad hästi grimega. Kui see meeldib, tšeki ka USA elektroonikuid Nguzunguzu, türgi kutti Sami Baha, Mssingno’d Londonist… Kõik nad suhtlevad, teevad collabe ja mixivad hästi grime artistidega.

Miks grime just nüüd nii suur on?

Skepta võitis eelmine aasta UK kõige olulisema mussiauhinna Mercury Prize. Sel aastal jõudis Stormzy esimese grime artistina UK albumiedetabeli tippu.

Praegu on grime kuldaeg. Tegutsevad veel esimeste lainete tüübid, Wiley, Dizzee Rascal, Kano, Riko Dan, Flowdan, Manga, Terror Danjah jpt. Samas on peale kasvanud ka uus põlvkond talente, kes on alles varajastes 20ndates või nooremadki. Kuula näiteks Novelist, Stormzy, Jammz, AJ Tracey, Section Boyz, Bugzy Malone.

Grime tekkis kuskil sajandivahetuse kandis Londonis. Laialt levinud versiooni järgi olid selle sünni juures Ida-Londoni MC/produtsent Wiley, piraatraadiot Rinse FM vedanud DJ-d Geeneus ja Slimzee ning nende hoovi peal ringi jooksnud teismeline pätt Dizzee Rascal, kelle Wiley ühel päeval stuudiosse tõi ja retsi talendi avastas.

Teine pool tõest on aga see, et see saund oli lihtsalt tol hetkel Londonis õhus ja varem või hiljem (pigem varem) oleks keegi ikkagi selle üles korjanud. Näiteks teisel pool linna tegi produtsent nimega Jon E. Cash nendest kuttidest sõltumata üsna samal ajal üsna sarnast asja. Ning esimesed dubstepi produtsendid nokitsesid oma saundi kallal.

Hästi oluline esimese laine MC oli Crazy Titch. Tõenäoliselt andekaim kutt, kes sealkandis kunagi mikrit käes hoidnud. Titch aga – päriselt hull nagu ta on – lasi ühe poisi maha ja istub nüüd kinni ilma võimaluseta enne oma 50ndaid eluaastaid vabaneda. Märksa vähem tuntud aga mitte märksa vähem andekas oli ka produtsent DJ Oddz. Lisaks tooks ära sellised nimed nagu Ruff Sqwad, Lethal Bizzle, Meridian Crew, Slew Dem Mafia ja N.A.S.T.Y Crew.

Anyway, esimese laine grimele tõmbas imelikul moel kriipsu peale just kiire populaarsus. Dizzee Rascali esimesed kaks ja Wiley ja Kano esimesed albumid läksid suhteliselt hästi peale ka mainstream muusikaajakirjanduses ja tüübid said laia kuulajaskonna. Neid esitleti kui ‘next big thing‘ – põnev ja badass uus Londoni saund. Ja inimesed jäid neilt ootama järjest põnevamaid, järjest badassimaid, järjest rohkem piire nihutavaid asju. Wiley ja Dizzee hakkasidki tõmblema. Wiley tegi imelikke (kohati päris ok) pop-seguseid asju, Dizzee tõusis ära ja hakkas asju ajama Calvin Harrise, Tiesto ja Armand van Heldeniga. Ka päris suur osa ülejäänud scenest oli identiteedikriisis. Eksperimenteeriti mingite UK funky saundidega (halb), kohati ka douche bag elektro-hausiga (väga halb) ja nii edasi.

Vaikselt tuli aga peale uus laine andekaid produtsente. Sir Spyro. Preditah. Faze Miyake. Spooky. Rude Kid. Koos nendega naases algusaegade fiilist. Aeti rahulikult oma asja. Tegeleti selle vaibi tabamisega, mis Londoni tänavatel on ja kõigil oli pohh, kas neid kajastatakse Pitchforkis, NME-s, Ekspressis, Postimehes ja Nelli Teatajas või mitte. Just see heade instrumentaalide pealetung tõmbas ka MC-d uuesti käima ja nüüd olemegi selle laine haripunktis. Wiley 2017 alguses ilmunud plaat oli minu arust ta parim üldse. Tulemas on uus ja eeldatavasti jälle hea Dizzee plaat ning ka ülejäänud scene viskab nii umbes hea reliissi päevas. Eriti äge on, et grime madalseisu ajal pildilt kadunud olnud DJ Slimzee on tagasi ja täie p***ga käima tõmmanud väga lahedad leibelid Slimzos ja Rot Pot Records

10 vanemat kui 2010 lugu, mida tšekkida kui teema kotib

Crazy Titch – I Can C U

Dizzee Rascal – Fix Up Look Sharp

Ruff Sqwad – Underground

Lethal Bizzle – Pow

Kano – Ps & Qs

JME – Shut Up & Dance

N.A.S.T.Y Crew – Run 4 Cover

Skepta – Duppy

Roll Deep – When Im Ere

DVA, Flow Dan, Riko Dan, Killa P, Badness – Bullet A Go Fly

10 lege vanakooli instrumentaali

Danny Weed – Creeper

Wiley – Jam Pie

Kamikaze – Ghetto Kyote

DJ Oddz – Strung Up

Rebound X – Rhythm & Gash

XTC (Ruff Sqwad) – Functions On The Low

Wizzbit – Jam Hot

Musical Mob – Pulse X

Kid D – Sword Range

Iron Soul – Chinese Water

10 uuemat kui 2010 lugu, mida tšekkida

CasIsDead – Play

Stormzy – Return of the Rucksack

AJ Tracey – Pasta

Breakage ft Newham Generals & David Rodigan – Hard

Giggs – Whippin Excursion

Novelist – PissTake

BMD – North Weezy

Jammz – Oh Please

Bugzy Malone – Mad

Meridian Dan, Big H, JME – German Whip

10 lege uuekooli instrumentaali

Faze Miyake – Tesla

Skepta – Dead

Sir Spyro – Dead

Trends & Boylan – Norman Bates

Filthy Gears – War Machine

Zxph Xllxs – XCXD BXMB

Blay Vision – DT Dutty

Mystry – Graveyard Shift

Rude Kid – Angels

Tre Mission – Crud House

Kuidas asjaga kõige paremini kursis olla?

Netiraadiote saateid kuulates. Juba piraatraadio aegadest on just radio showd kõige olulisem grime leviku formaat. Eriti siis kui stuudios on live MC-d. Kuula kindlasti Sir Spyro saadet Rinse FM-is pühapäeviti. Samast kanalist leiad DJ Slimzee. Rude Kid teeb väga head grime saadet Kiss FMis. Lisaks Logan Sama BBC Radio1-s. Lisaks leiad sageli häid asju Mode FM, Radar Radio, Pyro Radio ja Reprezent Radiost. Mu enda lemmik, mida iga kord kuulan, on J Cush @ Rinse FM. Ta segab grime asju USA räpi ja igast ägeda electronicaga üle maailma. Hullult silmaringi avav, iga kord leiab mitu head uut asja.

Ja ofc tšeki ka allolevaid kopli.live grime asju.

Big up lugemast ja tule reedel Sinilindu!