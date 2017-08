Viru Folgil tuleb ka juttu: Lembitust nahkhiirteni

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Tõnis Arjus: „Linna ei saa elavdada inimesteta. See ei tähenda, et kogu jõeäär peaks olema täis ehitatud, kuid praegu on siin linnaehituslikku tihedust ilmselgelt liiga vähe.“

EKKMis avatakse 4. augustil näitus "(Hüper)emotsionaalne: SINA", mille üheks ajendiks on tõejärgsele ajastule omane emotsionaalne kommunikatsioon ja manipuleerimine meedias, mis on loonud pildi hüperemotsionaalsest ühiskonnast.

Reedel, 11. augustil toimub Sinilinnus grime + UKG session. Rütmid ja vonkslemise tõmbavad käima Leslie Da Bass, Ruutu Poiss, Man Like Kendaf ja Jüri Franciscus Lotman, kes Nihilist.FM-is andis ülevaate, kust tuleb, kus on ja kuhu läheb grime - muutuv, aga jääv briti tänavate, klubide ja klappide heli juba sajandi algusest peale. ERR kultuuriportaal avaldab loo muutmata kujul, ainult ühte kohta panin tärnid ja ainult ühe sõna võtsin maha, sest meil on ka vanemaid ja nooremaid lugejaid.

Laupäeva õhtupoolik on kirjaniku, fotograaf, matkakorraldaja ning dendroloogi Martin Suuroja päralt, kes esiti jagab meremuuseumis oma mõtteid ja emotsioone, mis on peamiselt kogutud retkedelt Soome lahe rannikule. Seejärel suundutakse vaatama 400-hektarilist Käsmu kivikülvi. Vaatleme nii suuri, keskmisi kui väikeseid rändrahne, samuti munakaid. Kõike seda ilu ja hiilgust on võimalus retkel näha ja kui ilmaga veab, saab lõpetuseks Saartneemel nautida imelist päikseloojangut.

Laupäeva ennelõunal peab loengu Eesti arheoloog ja Tartu ülikooli õppejõud Ain Mäesalu, kes võtab sel korral vaatluse alla eestlaste muistse kangelase Lembitu. 800 aastat tagasi kutsus ta kokku 6000 sõjameest, kes aga madisepäeva lahingus said lüüa. Ettekandes analüüsitatakse Lembitut puudutavaid ajalooallikate teateid ja seda, kuidas ajaloolased on neid tõlgendanud.

11. ja 12. augustil peetava Viru Folgi hilisõhtutel toimuvad nahkhiirte vaatlusretked Käsmu poolsaarel. Uuritakse, millised on need ainsad lennuvõimelised imetajad ning kas nad ka Eesti ja Soome vahel rändavad. Juhendab nahkhiirte uurija Triinu Tõrv.

