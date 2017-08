Endla sügishooaja avalavastuses kuuleb Grapsi ja Epliku laule

Endla sügishooaja avalavastuseks on täpselt kuu aja pärast, 8. septembril Pärnu Kontserdimajas esietenduv estraadietendus „Mehed, meri, maa ja naised“. See on üks omamoodi kontsertlavastus, milles vaadatakse maailma läbi kummalise tunnetuseakna, koos naerdes ja koos imestades, see on lavastus inimeseks olemise saladusest ilma saladust ennast reetmata.

Endla näitlejate esituses jõuavad lavastuses lavale laulud, mida oleme varem kuulnud Georg Otsa, Helgi Sallo, Gunnar Grapsi, Silvi Vraidi, Vaiko Epliku, Jaak Joala, Eda-Ines Etti, Chalice’i, Code One’i, Smilersi, Jää-ääre ja teiste esituses. Estraadietenduse teksti on loonud Martin Algus, lavastajaks on Ingomar Vihmar. Vaatajateni tuuakse kokku vaid kuus etendust.

Sügishooajal jätkub ka suure saali remont ning septembris ja oktoobris mängib teater jätkuvalt Tervise kultuurikeskuses ning lisaks ka oma maja väikeses saalis ehk Küünis. Tervises on septembris ja oktoobris viimane võimalus vaadata spetsiaalselt selles ruumis lavale toodud lavastust „Inimesed akendel“. Remondi tõttu annab teater ka tavapärasest rohkem külalisetendusi nii suuremates kui väiksemates linnades üle Eesti.

Suure saali avalavastuseks saab Tšehhi ühe kuulsaima kirjaniku Bohumil Rhabali romaanil põhinev „Ma teenindasin Inglise kuningat“, mille lavastab Laura Mets ning mis esietendub novembri keskel. Detsembris esietendub Eesti vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud Andrus Kivirähki kirjutatud näidend „Kaarnakivi perenaine“. Lavastus keskendub 1950ndatele aastatele Eesti ajaloos ning see tuuakse välja koostöös Kuressaare Linnateatriga. Kõige väiksematele teatrikülalistele pakub vaatamisrõõmu lastelavastus „Operatsioon Kintsutükk“, mille lavastab Enn Keerd.