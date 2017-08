Peep Ehasalu: kui sõnad ei tähenda midagi

Internet on kena leiutis, tänu millele ka see arvamusavaldus ilmavalgust näeb. Iga päev kasutan ja rõõmustan, kui palju kergemaks on elu muutunud tänu ülemaailmsele veebile. Internet on imeline, fantastiline! Super!

Artikkel ilmus algselt ajakirjas Edasi.org

Imesid austavas õigeusu traditsioonis ei toimu saja aasta jooksul sedavõrd palju imelist, kui ühe päeva jooksul Eesti tava- ja sotsiaalmeedias. Internet devalveerib suure osa tähenduslikest sõnadest, kuna isegi ülivõrded pole enam piisavad.

Hea näide on super-hüper liited. Need on muutunud aja jooksul lahjaks ja kunagise super-sõna asemel on nüüdsest mega. Inimloomus kord on selline, et iga järgmine elamus peaks olema eelmisest parem ja kui juba imeline ära oli, siis peaks järgnema super-, hüper- ja mega-imeline.

Ma olen ise ülivõrretega pigem tagasihoidlik, keskmise eestlase moodi kümnest kümmet puntki kergesti välja ei käi. Võiks ju öelda, et eestlane ongi liiga tagasihoidlik, elu võikski olla rohkem imeline. Muidugi võiks, lihtsalt veebiavarused tekitavad moesõnade massi ja lihtsam on neid enda sõnavarasse napsata. Mood on mood, olgu riietes või sõnades.

Aga turunduses ja kommunikatsioonis oluline eristumine ja isikupära?

Avage palun veebis aadress www.eki.ee ja imestage, kui rikkalikult on eesti keeles erinevaid omadussõnu ja kui hõlpsalt on võimalik tuletada uusi. Kui kõik ümberringi on imeline ja ülivõrdeline, kas on siis elus üldse värve? Ei ole, siis on kõik ühtlaselt hall ja tasane, ilma tähenduseta.

Millest üldse räägib rikkalik sõnavara? See räägib mitmekesisest ja avarast mõtlemisest. Näiteks Wittgensteini järgi on inimese keele piirid tema maailma piirid ja ma kipun austet filosoofi selles osas uskuma. Kes soovikski jääda lamedalt imeliseks, kui on võimalus oma vaimustust näidata sada korda vaimukamalt ja nüansirikkamalt. Oleks ju sellist inimest huvitavam kuulata? Kui teid kuulataks tähelepanelikumalt ja isegi huviga, siis oleks ju superhüpermegaäge?