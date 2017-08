Lapimaal algavad Veiko Õunpuu filmi "Viimased" võtted

"Viimased" on Eesti ja Soome koostöös valmiv kaasaegne põhjamaine vestern kuritööst ja kättemaksust, kust ei puudu Õunpuule omane must huumor. Filmi tegevus toimub Lapimaa tundras asuvas kaevanduskülas. "Viimaste" peategelane on noor kaevur Rupi, kes ihkabpiisavalt raha kokku kraapida, et maakolkast igaveseks lahkuda. Selle nimel on ta valmis kaevanduses rügama ja ka keelatud ainetega hangeldama. Lisaks on peategelane salaja armunud oma sõbra naisesse Riittasse, kelle vastu hakkab huvi tundma ka võimukas kaevanduseomanik hüüdnimega Fisherman.

"Viimaste" peategelast Rupit mängib Eesti Draamateatri näitleja Pääru Oja. Kaasa teevad veel Tommi Korpela, Laura Birn, Juhan Ulfsak, Indrek Spungin, Taavi Eelmaa, Elmer Bäck, Sulevi Peltola, Samuli Edelmann jt. Film valmib tootmisfirmas Homeless Bob Production ja selle produtsent on Katrin Kissa. "Viimaste" stsenaariumi kirjutasid lisaks Veiko Õunpuule Heikki Huttu-Hiltunen ja Eero Tammi, filmi operaator on Sten-Johan Lill ja kostüümid kujundab Jaanus Vahtra. Film jõuab Eesti kinodesse aastal 2019.

"Viimaste" eelarve on 1,5 miljonit eurot ja selle Soome-poolseks kaastootjaks on Bufo, mille tuntuim film on kuus Jussi auhinda võitnud festivalihitt "Betooniöö".