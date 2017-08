(:)kivisildnik teeb meistriklassi ideest raamatuni

Luules alateadvusele osutamine on sama hea, kui öelda armukesele, et oled abielus buratiinoga või kirjutada äripäevas, et su parimad spetsialistid on kingpool ja muhv.

(:)kivisildnik

Mis on luule? Kes tekste toimetab? Kuidas teha raamatut? Kas ISBN kood kõlbab süüa? Kes trükib raamatu? Kust saada raamatu jaoks raha?

(:)kivisildniku meistriklassis kirjutatakse ja esitatakse tekste ning (:)kivisildnik analüüsib ja toimetab neid. Pühapäeval vaadatakse tekstid kriitiliselt üle ja kui luule on raamatukõlbulik, algab küljendamine ja kujundamine.

"Kui raamat on valmis minema trükkali juurde, teeme koos osalejatega taotluse Eesti Kultuurkapitalile. Pühapäeva õhtul saavad meistriklassis osalenud kätte raamatu, mille trükib Dipri trükikoda," kommenteeris Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru.

"Nii lihtne see ongi? Ei see ei ole lihtne! Luule pole kunagi lihtne ja see käib Sul üle jõu. Aga tahad ennast proovile panna ja tõelised väljakutsed ületada, siis see on Sulle ja täiesti tasuta," seisab ürituse üleskutses.

(:)õpetaja ütles

see kas auto

sõidab või ei sõida

pole maitseküsimus