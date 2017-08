LIVEstonial küsitakse, keda Eestisse oodatakse ja keda mitte

LIVEstonia on ristmeediasõu, mille aluseks on telesari eri rahvusest inimestest, kellele sai koduks Eestimaa. Kevadhooajal jõudis ETV ja ETV+ eetrisse LIVEstonia 11 saadet, kus Hiinast, Iisraelist, Indiast, Bangladeshist, Hondurasest, Armeeniast, Nigeeriast, Argentiinast ja teistest riikidest pärit saatekangelased läbisid koos noorte Eesti reporteritega põnevad katsed ja tutvustasid televaatajatele oma kultuure.

„See sõu on tehniline ja ühtlasi loominguline eksperiment. Arvan, et enne meid pole Eestis keegi teinud saateid kolmes keeles korraga. Nüüd, kui sõu esimene pool on juba eetrisse jõudnud, võin kinnitada, et ühise keele ja puutepunktide leidmine on jõukohane igaühele, kel selleks soovi.

Sügishooaja juhatame sisse LIVEstonia tänavafestivaliga Paides. Kõik kevadel sarja jälginud inimesed saavad tulla kohale ja isiklikult tutvuda meie saatekangelastega. Kui te pole neid saateid veel näinud, siis kindlasti avanevad teile rahvuskultuuride uued tahud, mis ei kao, vaid hoopis arenevad Eestis edasi,“ sõnas LIVEstonia projektijuht ja produtsent Valeria Mihhailova.

Tänavafestivalil esinevad telesarjas osalenud muusikakollektiivid; toimuvad Aserbaidžaani, Türgi, Tšuvaši, Jaapani, Argentiina, Nigeeria ja teiste rahvusköökide meistriklassid.

Tänavafestivali külalised saavad kohapeal maitsta erinevate rahvusköökide roogi, osaleda vestlusringis "Keda Eestisse oodetakse ja keda mitte". Programmis osalejatega koos astuvad vestlusringi Eesti inimarengu aruande „Eesti rändeajastul“ peatoimetaja Tiit Tammaru, Integratsiooni Sihtasutuse uus juht Irene Käosaar, Paide linnapea EKRE kandidaat Priit Põder, EV Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Aleksandr Aidarov.

Programm 11.08.2017

14.30-15.30 Vestlusring \"Keda Eestisse oodetakse ja keda mitte\"

16.30-19.00 Rahvustoidu festival. Kokanduse töötoad. Vaba muusitseerimine ja suhtlemine LIVEstonia telesõu osalistega

19.00-20 .30 Kontsert