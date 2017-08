Tartu armastusfilmide festivalil etendub ka uus tantsulavastus

Tartu kunstimuuseumis, maalikunstniku ja graafiku Peeter Alliku ülevaatenäituse ruumides etenduv "Kahekümne viies kaader" vaatleb õudusfilmide kaudu seda, mis on silmale nähtamatu ning millele tuleb ise tähendus leida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On üks legend, et inimese silm võtab vastu kakskümmend neli kaadrit sekundis. Ja siis on see kahekümne viies, millega saab siis inimese alateadvuses manipuleerida. Õudusfilmid ja põnevusfilmid mängivadki meie alateadvusega," selgitas koreograaf Lindepuu.

Vanemuise näitleja Jaanus Tepomehe sõnul äratuntavaid õudusfilme lavastuses ei näe. Õudu vaatab lavastus läbi koomika.

"Ma arvan, et on üsna veider püüdlus tekitada siin ikkagi õudu inimeses. Pigem see on inspiratsiooni allikas, tegemaks siin ruumides nende maalide keskel erinevaid asju ja tõlgendusi, mis assotsieeruvad meil õudusfilmidega. Kas siis õudusfilmide klišeedega, erinevate muusikatega ja kõikide selliste asjadega, mida inimesed teavad, kui sa ütled neile "õudusfilm" või "õudukas"," rääkis Tepomees.

Kolmapäeval ja neljapäeval etenduv Tallinna tantsuteatri lavastus juhatab sisse septembris Tartu kunstimuuseumis avatava näituse "Muuseumi koreograafia".