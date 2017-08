“Loodame, et festivali külastaja uuendab oma disainialaseid teadmisi ning kogeb mitme meelega, et disain on holistiline distsipliin, mis oma esteetika, inimkesksete tegutsemisprotsesside ja lahendustega on integreeritud meie igapäevaellu,” rääkis Disainiöö peakorraldaja, Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova. “Festivali kava on taas rahvusvaheline ja mitmekesine, sisaldades harivaid loenguid ja seminare maailma oma valdkonna tipptegijatelt, töötubasid, disainioksjonit ja disainitänavat, aga ka mitmesuguseid näitusi, valgusinstallatsioonidest ja mööblidisainist moekunstini.”

Arhitektuuri- ja Disainigaleriis astub välja Soome-Eesti tandem Simo Heikkilä ja Toivo Raidmets näitusega FINEST FURNITURE DESIGN. Noblessneri Valukoda muutub enne lõplikku remonti meeleolukaks disainiruumiks, kus iga päev on avatud erinevad näitused, loengud, töötoad, väikesed söögikohad ning kus nädala lõpus õitseb disainikaubandus. Kõrvuti on Eesti ja Hollandi keraamikud Lotte Dowes ja Raili Keiv ning Eesti ja Saksa graafilised disainerid, toimub HGDF plakatikollektsiooni esitlus ja auhindu võitnud kalendrite näitus Saksamaalt koos kommentaaridega prof. Gregor Krisztianilt. Elukeskkonna ligipääsetavuse teemadele on pühendatud Design For All näitus ning suminat pakuvad linnamesilastega seotud teemad Poola näidete põhjal. Loomisel on Pööningualuste poeesia nurk, kus disainerid ja arhitektid oma luuleloomingut esitavad.

Moeürituste fookuses on seekord keskkonnasõbralikud ja targad kangad. Selguvad konkursi Vegan Fashion võitjad ning finalistide töödest on kokku pandud vaatemänguline näitus. Nutitekstiilide näitusel otsitakse vastuseid küsimusele, kuidas muudab tehnoloogiaga seotud rõivas ja tekstiil meie elukeskkonda harmoonilisemaks. Samuti tutvustab fantaasiaküllane moekunsti etendus noori lootustandvaid rõivadisainereid.

Festivali ehteks on seminar pealkirjaga "Disaini kultuur", mis juhatab teed humaansusele disainis ja äris. Tuntud disainistrateeg Michael Thomson, kaasava disaini ekspert Jak Spencer Londonist ning tarkade tekstiilide spetsialist Oscar Tomico toovad meieni inspireerivaid näiteid, kuidas disaini abil oma elu paremaks muuta, digitaalmeedia ja brändingu edulugudest räägib Jakob Kahlen Taanist. Disainihariduse ja disainiteadlikkuse üle arutavad Ornamo president Kristian Keinänen ning Kristjan Mändmaa, Jüri Kermik keskendub vineeri- ja mööbliteemadele, Simo Heikkilä arutleb käeliste oskuste hääbumise dilemma üle ning graafikasõpradele pakub kaasava uurimustöö välja Thilo von Debschitz.

Tavapäraselt saab osaleda nii esineja kui vaatajana PechaKucha õhtul ning "Mina olen disainer" välkloengutes. Festivali raames toimuval Disainioksjonil on taas endale võimalik soetada ainulaadseid disainesemeid ning selle tuludest toetatakse noore lootustandva disainitalendi edasisi õpinguid. Samuti on taas avatud Disainitänav ja Moepõik, mis annavad võimaluse suhelda erinevate disaineritega ning osta head disaini.