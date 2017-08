Linnateater alustab hooaega kohtumisõhtuga

„Linnateatri hooaja avaürituste vormi on alati tinginud selle sisu – vastavalt sellele on aastast-aastasse kujunenud ka ürituse ülesehitus,“ ütles Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen. „Kuna sel hooajal on Linnateatrisse tulemas kolm külalislavastajat, keda meie teatri publik lähemalt ei pruugi tunda, siis leidsime, et oleks huvitav, kui nende mõtted jõuaksid ka meie publikuni. Lavastused jõuavad ju niikuinii,“ lisas Nüganen.

Sõna saavad käesoleval hooajal Linnateatris lavastavad teatritegijad: Hendrik Toompere jr, Elmo Nüganen, Uku Uusberg, Laura Mets ja Diana Leesalu. Ühtlasi tutvustatakse üritusel ka uue hooaja lavastusi. Hooaja jooksul lavale jõudvate näidendite autorite seast võib leida nii legendaarseid näitekirjanikke nagu Anton Tšehhov, Maksim Gorki ja August Strindberg, aga ka kaasaegse Euroopa näitekirjanduse esindajaid. Vestlusõhtut lavastajatega juhib Joonas Hellerma.

„Tšehhov, Gorki, Strindberg ja noor Poola näitekirjanik Dorota Masłowska on intrigeeriv plejaad teatrinimesid uue teatrihooaja lävel. Õigupoolest mõjub see rida justkui lubadusena tuua teater tagasi oma lätete juurde,“ ütles Joonas Hellerma. „Tekitab suurt huvi, mida teater selle valikuga meile öelda tahab ja millele lavastajad väljendust otsivad? Kas tšehhovlik provints või gorkilik vaestemaja on jätkuvalt kujundijõulised? Seda enam, et teatris teevad oma debüüdi mitmed noored lavastajad,“ ütles ta.

Avaüritust kantakse sel aastal üle ka internetis, mis võimaldab jõuda suurema hulga publikuni, kui Taevalavale mahub. Ülekannet on võimalik jälgida YouTube’is, Linnateatri Facebooki lehel ja kodulehel.

Pärast avaüritust on võimalik nautida KultuuriÖÖ tasuta kontsertide programmi Tallinna Linnateatri Lavaaugus, kus esinevad Vaiko Eplik, Priit Strandberg, Marion Strandberg, Kristjan Üksküla ja keelpillikvartett ning Erki Pärnoja: Efterglow.