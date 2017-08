Selleks, et näha, tuleb kogeda pimedaks olemist

3. septembrini on avatud mitme erineva kunstidistsipliini koostoimes sündinud näitus “Nägemise õpetus,” mille teostajaiks on fotograaf Annika Haas, skulptorid Elo Liiv ja Jekaterina Kultajeva. Kunstiprojekt portreteerib installatiivselt Eesti pimedaid ja tõstatab “sotsiaalse pimeduse” temaatika laiemalt.

Vahel piisab infokillust, et tekiks teadatahtmine ja käivituks kujutlusvõime. Selle juhusest väljakutseks kasvanud näituse algtõukeks sai raadiouudis ülemaailmsest pimedatele pühendatud päevast, mida kuulis pressi- ja dokumentaalfotograaf Annika Haas. Olemusfoto meistriks tunnistatud Annika Haasiga liitusid talle sarnaselt elu- ja kunstitõdede ristumiskohal tegutsevad skulptorid Jekaterina Kultajeva ja Elo Liiv.

Nii sai alguse ühiskonnakriitiline, kodanike südametunnistusele koputav ja õiglust igatsev, võitlusvaimu ning järjekindlust kehastav näitusetegijate kooslus, kelle head tahet ei kõigutanud miski. Ei kunstigalerii - paik, mille seostamine nägemispuudega inimestega on kõike muud kui iseenesestmõistetav ega ambitsiooni suurus, millega autorid valitud näituseteemat lahkama asusid. Sest tööd tehes ja süvenedes sünnib armastus, ja armastus, öeldakse, on pime, ütlevad näituse tegijad.

„Kas kõik on nii, nagu “nägijad” näevad, mis hetkest nägemine hakkab pimestama, küsib väljapanek vaatajailt. Kuidas õppida või õpetada nägema ja kuidas kirjeldada olukordi, kus nägija ei näe ja pime pole pime? Mis on sotsiaalne pimedus? Miks on pimedad nagu ka sotsiaalselt “pimedad” ühiskonnas erinevatel põhjustel alavääristatud ja “nägijad” ei näe või ei taha näha tõeliselt?“ – need on vaid osa näituse autorite poolt esitatud küsimustest, mis kasvavad isiklikust haavatavusest sootsiumi keskpunktini, konkreetseist empaatiaavaldusist inimõiguste deklaratsioonini.

Vähemuse puue avab kompensatsioonivõimaluste ja tundlikkuse kohatise terava ilu, mis muudab ilmajäetuse teisejärguliseks, ulatub temast kaugele välja, sest on omane ka enamusele. Ja modellide leplik paindlikkus ilmutabend kohati suuremana kui armastajate omavastutuse defineerimisest sündinud etteheited iseendale ja maailmale.

Nii kuulub näituse autorite suurim kummardus Eestis elavate nägemispuudega inimeste vahendusisik Maarja Haamerile ja kõikidele projektis osalenud pimedatele ja nägemispuudega modellidele: Aron Leppik, Maarja Haamer, Vello Vart, Ališer Hožanijazov, Priit Kasepalu, Sülvi Sarapuu, Riho Roosioja, Jekaterina Nekhaeva, Eduard Nekhaev, Kaili Mikk, Mari-Liis Täht, Margo Joost, Sergei Mund, Kai Kuusk, Gerli Kangur, Veronika Sõstar, Jakob Rosin.

"Nägemise õpetus" on publikule tasuta ning jääb lahti 3. septembrini.