Üle Maa Heli läheb tänavu Voronjasse

Laupäeval, 12. augustil algusega kell 20 toimub Varnjas Voronja galeriis Üle Maa Heli kontsertõhtu. Üle Maa Heli on festivali Üle Heli suvine muusikasündmus, mis keskendub ettevõtmistele väljaspool Tallinnat, et loomingu kaudu väärtustada suurematest keskustest eemale jäävaid kohti ning leida uut inspiratsiooni.

Esmakordselt toimus Üle Maa Heli eelmisel aastal Noarootsis Pürksi kultuurimajas.

Eva Mitreikina ja Marcin Polak , Robert Jürjendal ja Kaido Kirikmäe ning õhtu lõpetab improvisatsiooniline kooslus Tanel Paliale, Argo Vals, Aivar Tõnso ja Larjamiisa . Käesoleval aastal Varnjas esinevadning õhtu lõpetab improvisatsiooniline kooslusja

Helilooja-kitarristi Robert Jürjendali ja ambientmuusiku Kaido Kirikmäe muusikaline koostöö toetub eelkõige vahetule spontaansusele, kus mõlema muusiku sõrmede alt voolavad kõlaritesse orgaanilised ning toekad helimassiivid, kaiguvad kauge kosmose nukrad huiked ning tagatipuks eksitatakse publik looperis sündivate rütmide rägastikesse.

Kollaboratsioon sai alguse Arvo Pärdi sünnipäevanädala raames 2015. a. sügisel, kui salvestati ühine pala kogumikalbumile "Navigaator Pirxi tagasitulek" ning anti mõned improvisatsioonilised kontserdid. Jürjendali-Kirikmäe koostööprojekt jõudis 2016 novembris ka rahvusvahelisele muusikaväljale – sügisel esineti Islandi uue muusika festivalil “Iceland Airwaves” ja 2017. a. sügisel on ees ootamas Euroopa ja Lõuna-Ameerika kontserttuur.

Eva Mitreikina on Viljandi Kultuuriakadeemias õppinud kirikumuusikat ja tema lõputööks oli rahvapärane ja omaloominguliste regilauludega leinapäevamissa. Regilauluga seob Evat ka laulmine folk-metalbändis Raud-Ants, kelle missiooniks on eesti vana regilaulutraditsiooni propageerimine kaasaegse rockmuusika läbi, kus peamiselt naiselikke tekste ja viise kombineeritakse raskemate metalikõladega.

Marcin Polak on Poolast pärit elektro-akustilisele muusikale spetsialiseerunud multiinstrumentalist, mänginud koosseisudes Different State, B333x7-8, k(7), Eva ja Marcin esitavad ühiselt vene vanausu, ukraina, seto ja eesti rahvapäraseid (vaimulikke) laule omaloomingulistes seadetes kasutades selleks mitmeid unikaalseid akustilisi instrumente.

Lisaks eelpool mainitud kooslustele toimub ka ühine improvisatsiooniline etteaste koosseisus Tanel Paliale, Aivar Tõnso, Argo Vals ja Larjamiisa . Esinemine on osaliselt inspireeritud ümbritsevast Peipsiäärsest keskkonnast. Enamjaolt improvisatsiooniline kava võib sisaldada ka mõnda osaleja omaloomingulist lugu. Tanel Paliale tegeleb elektroonilise heli ning muusika/helispektri äärealadega, osaleb kooslustes Kismabande, Mirabilia ja Rabimilia.

Aivar Tõnso on muusik, helikunstnik ja kultuurisündmuste korraldaja, kes armastab luua keskkondi, mis seovad muusikat teiste kunstivaldkondadega. Tema muusikalistest projektidest on olulisemad Hüpnosaurus, Kismabande ja Kulgurid. Viimasel ajal on ta rohkem keskendunud ruumiliste heliinstallatsioonide loomisele.

Kitarrist ja helilooja Argo Vals on üks olulisem klots Eesti süvasuunitlusega instrumentaalpopis, kes jõudnud mitmel korral Eesti Muusikaauhindade nominatsiooni. Oma nelja sõbra – elektrikitarri, trummimasina, looperi ja efektipedaalide – kaasabil loob Argo helimaastikke, millel kohtuvad tunnetuslikult jazz-ile, ambient-ile, elektroonikale ja math rock-ile omased kõlad.

Larjamiisa aka Marja-Liisa Plats on postmuistne artist, kelle instrumentideks on hääl, efektid ja looper, tema suhtumine mänguline. Praegu loob ta muusikat ansamblis Eeter, mis kombineerib pehmelt pahaendelisi elektroonilisi helisid toorfolgi hüpnootiliste vokaalidega. Varemalt on ta laulnud ja mänginud Vaikuse Koosolekus ja osalenud kahe seto leelokoori tegevuses.

Kontserdipaik avatakse kell 20:00, esimene etteaste algab 20:30 ja sündmus lõpeb 23:00.