Tartu psühhedeeliakonverentsil osalevad Pekka Gromow, Maryn E. Coote, Kiwa jt

Soome muusikateadlane, Helsingi ülikooli etnomusikoloogia dotsent Pekka Gronow peab kaks ettekannet: "Psühhedeelsest vinüülimuusikast Soomes" ja "Laulev revolutsioon Melodija plaadifirmas 1980. lõpus ja 1990. algul Balti riikdes".

Pekka Gromow on Soome muusikaarhiivi asutaja ning juhatanud ka 25 aastat Soome ringhäälingu YLE heliarhiivi.

Norras elav briti muusikakriitik ja festivalikorraldaja Rob Young räägib teemal "The LP Sleeve as a Form of Theatre", andes illustreeritud ülevaate 21. sajandiks peaaegu kadunud albumikujundusviisist, mis hõlmab lavastuslikku fotograafiat, keerukat kostüümikunsti ja stilistikat ning sürreaalset draama- ja müstikalembust.

Young on kirjutanud raamatud "Electric Eden: Unearthing Britain’s Visionary Music" (2010), "Rough Trade: Labels Unlimited" (2006) ja "Warp" (2005); töös on saksa ansambli Can biograafia ning Briti filmi ja TV alternatiivajalugu.

Toimub veel vestlusring Maryn E Coote'iga tema ja Marju Kuudi muusikast ja loomingust, avatakse Kiwa näitus “Eesti psühhedeelia remixid" ning näha saab filmi "Nõukogude hipid".

Öö hakul astuvad pulti DJ-MEK (Maryn E. Coote), Kersten Kõrge, Berk Vaher, Anssi Nieminen (Soome), Kiwa Noid, Ahto Külvet, Andreas McKeough, Alo Kivilo ja Kaspar Aug ning läheb jala- ja plaadikeerutamiseks.