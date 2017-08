Võru täitus noorte muusikutega

Akadeemiast võtab osa enam kui poolsada noort üle Eesti. Lisaks õpitubadele, koos- ja kokkumängimistele annavad noored muusikud nelja päeva jooksul Võru linnaelanike mitu tasuta kontserti. Erikülalisena osalevad vaskpillipäevadel noored interpreedid Peterburist.

"Meil on tulemas selline filmimuusika kontsert, üks osa kontserdist, 14. augustil on Morricone kuulsad filmimuusika lood, aga meie peakülaliseks seekord on Peterburi konservatooriumi professor Boris Taburetkin oma õpilastega," rääkis dirgent ja trompeti õpetaja Aavo Ots "Aktuaalsele kaamerale".

"Võib-olla on kõige toredam pool on need inimesed, kellega me siin kokku saame ja need proovid on väsitavad, aga see lõpp-kontsert on seda alati väärt. Ja siin on alati soe ja tore olla," muljetas suveakadeemia õpilane Isabella Runge.