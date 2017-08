Viru Folk tähistab Soome sünnipäeva

Meie rikkused? Need on vaimsed. Seda on eri aegadel taibatud ja unustatud, seda arusaama maha salatud ja maha surutud, meenutatud. Kui aastal 1979 Kuusalus Eduard Ahrensi haual käisin, oli see unustuses ja räämas, sealt oli silmnähtavalt üle käinud hoolimatus või isegi pahatahtlikkus.