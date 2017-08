Järjekordne Gruusia-Eesti koostööfilm võitis Locarno festivali peapreemia

"Mandariinide" režissööri tütre film "Ohtlik ema" pälvis Šveitsis toimuval Locarno filmifestivalil peapreemia võistlusprogrammis Concorsa Cineasti del Presente. Film on võistlusprogrammis ka käimasoleval Sarajevo filmifestivalil.

"Ohtlik ema" on režissöör Ana Urushadze – "Mandariinide" režissöör Zaza Urushadze tütre - esimene täispikk mängufilm. Teos räägib 50-aastasest koduperenaisest Mananast, kes peab valima oma pere ja allasurutud kire, kirjutamise, vahel. Naine otsustab viskuda oma unistuse teostamisele, ohverdades end nii vaimselt kui ka füüsiliselt.

"Märkimisväärne on, et ühest perekonnast valmib korraga kaks mängufilmi ja hakkavad siis üheagselt mööda festivale tuuritama - lisaks "Ohtlikule emale" on peagi välja tulemas ka Ana isa Zaza Urushadze uus film "Pihtimus", mis jõuab Eesti kinodesse oktoobris – saame näha, kuidas Eesti publik filmid vastu võtab," märkis mõlema filmi üks produtsentidest Ivo Felt.

Sama festivali filmitööstuse programmis Esmapilk (First Look) pälvis peapreemia veel töös olev mängufilm "Portugal", mille režissöör on näitleja ja teatrilavastaja Lauri Lagle. Ka "Portugal" valmib stuudios Allfim, film jõuab Eestis ekraanidele tuleva aasta veebruaris.