Birgitta festivali lõpetab Läti rahvusballett õhtuga "Bolero..."

"Meilt oodatakse Euroopa ooperi- ja balletiteatrites eelkõige klassikalisi täispikkuses ballette, sest publikule meeldivad need rohkem kui ühevaatuselised balletid. Kuid naljaga pooleks võib öelda, et kui minna välja ühevaatuseliste ballettidega, siis üks neist – "Boléro" või "Carmen" peab kavas olema," rääkis Läti rahvusballetti kunstiline juht Aivars Leimanis.

""Boléro" saladuseks on ennekõike Maurice Raveli lummav muusika, kuid kõik kolm lühiballetti: nii "Boléro", "Daphnis ja Chloé" kui ka Modest Mussorski klaveripalade tsükkel "Pildid näituselt", millele on oma helilise nägemuse lisanud Maurice Ravel, on väga erilised. Just see teos on lavastajale suurim väljakutse ja meil on hea meel tuua see Eesti publikuni täispikkuses. Noored andekad koreograafid Antons Freimans, Milana Komarova, Elza Leimane-Martinova, Aleksandra Astreina ja Raimonds Martinovs käsitlevad tuttavaid muusikalisi käike isikupäraste ja originaalsete võtetega ning seavad niiviisi üles näituse unikaalsetest koreograafilistest piltidest."



"Enne kui hakkasin looma omaenda "Boléro" koreograafiat, lugesin, et Ravelil oli üsna teistsugune arusaam selle kohta, kuidas tema balletti peaks lavastatama," selgitas koreograaf-lavastaja Krysztof Pastor. "Raveli arvates võinuks tegevus toimuda lageda taeva all, taustal tehase siluett, mis kajastaks muusika üle domineerivat mehaanilist jõudu. Raveli märkusi silmas pidades otsustasin luua oma balleti laias ristkülikukujulises ruumis, mis haakub helilooja ideega mõnel moel. Kõike olulisem aspekt selle balleti juures on aga ikkagi muusika: on oluline mõista, kuidas see kuulajat emotsionaalselt mõjutab, milliseid seoseid loob ja millised tajud üles äratab. Raveli muusika (muide, ta oli tõesti väga üllatunud „Boléro“ edu üle) on täis emotsioone, erootikat ja põletavat indu. Nende omaduste jälgedes liikudes lõin balleti, mis põhineb naise ja mehe vastastikusel mõjul: see on väliselt reserveeritud, kuid pinge tõustes on dünaamiline ja sensuaalne finaal järjest lähemal."

Lühiballettide õhtu "Boléro…" etendub pühapäeval, 13. augustil kell 19 Pirita kloostri varemetes.

Järjekorras XIII Birgitta festival on tänavu pühendatud selle asutajale ja kauaaegsele kunstilisele juhile, maestro Eri Klasile.