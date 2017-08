ERR.ee video. Paides nihestati ruumi

Ühes neist hoonetest toimub klassikalisemas mõttes näitus galeriiruumidega. Tallinna 13 teine korrus on olnud pikalt kasutuna seisnud ning näituse tarvis toodi sinna uus elu sisse. Talgute korras on ruumid ära koristatud ja korda tehtud.

Lisaks ruumidele füüsiliselt uue elu andmisele käsitlesid kõik näitusetööd ka ise mingil moel mahajäetud paikadega seotud probleeme ja võimalusi, mida kasutuna seisvad ruumid pakkuda võivad. Need tööd on kõik pildi-, valgus-, või heliinstallatsioonid ning need lõid kolm kunstnikku, Rein Muuluka, Kati Ots ja Katrin Enni.

Näituse korraldas Ruumiringluse algatus, mille eesmärk ongi kasutuna seisvate ruumide uuele elule aitamine, tehes seda läbi vahekasutuse. Vahekasutus erineb tavalisest hoonete taaselustamisest selle poolest, et on ajutine, rohkemate võimaluste ja vähemate piirangutega. Tihti on ju nii, et mõni mahukas avalik ruum, näiteks linnaväljak või vana tööstushoone seisab tühja ja kasutuna ning ootab, kuni arendajad selle kallal tööle hakkavad või omanikud ehituseks raha saavad. Sel vahepealsel ajal võikski mõelda neile ruumidele mingi muu kasutuse andmise peale, leidsid "Ruuminihke" loojad.

Hea vahekasutuse näide on Paide uus keskväljak, mis oli enne ringtee ja parkla. Praegu tehti see ajutiselt mõnusaks istumiskohaks ja mõne aja pärast hakatakse seda linnavalitsuse poolt juba konkreetselt uute planeeringute järgi korralikuks väljakuks ümber ehitama.

Ülejäänud kolm maja asuvad järjestikku aadressidel Tallinna 24, 32 ja 34. Nende majade fassaadidele lõid valgus-, heli-, ja videoinstallatsioonid valguskunstnik Jari Matsi ja helikunstnik Judith Parts.