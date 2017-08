Keelesäuts. Kuidas elu kirjavigu parandab

Küllap on keeleinimesed varemgi selgitanud sõnade "korrektiiv" ja "korrektuur" kasutamist. Miks ma siis ka sellest räägin? Aga sellepärast, et need kaks sõna aetakse ikka ja jälle segi. Elu aga ei ole, õnneks või kahjuks, nii lihtne, et kaks sarnast sõna alati sama tähendaksid.

Siis poleks kaht sõna vaja. Kõige tavalisem viga on, kui öeldakse, et elu teeb korrektuure või aeg teeb oma korrektuurid. Õige on, et elu teeb korrektiive või oma korrektiivid. Oma plaanidesse tehakse vahel mõned korrektiivid. Korrektiiv tähendab muudatusi, täpsustusi tegema.

Korrektuur jäägu aga keeletoimetaja töömaile, sest korrektuuri tegema tähendab kirjavigade, trükivigade parandamist ehk käsitleb õigekirjaküsimusi. Nii ongi seda hea meelde jätta: korrektuur ja keeletoimetaja.

Kui aga ikka täpselt ei tea, mida see elu teeb, kas korrektiive või korrektuuri, siis soovitan öelda eesti keeles, et plaanid muutusid, elu toob plaanidesse muutusi või ajaga plaanid muutuvad. Või elus ei lähe kõik nii, nagu varem plaanitud või soovitud. Pikem tuleb see lause küll, aga see-eest õige.

