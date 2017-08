Tõnis Asson esitleb raamatut Ukrainas pantvangis olemisest

2014. aastal OSCE vaatlejana Ukrainas olnud ja vangi sattunud Tõnis Asson esitleb koos saatusekaaslase, taanlase Larsi ja kolleeg Tarjaga, mälestusteraamatut.

Maailmas toimuvale vaadates tundub, et elu on eluohtlikum kui varem. Loodame ohtlikest sündmustest eemale jääda ja harva julgeme uudiste lugemise asemel ligemale liikuda või osa võtta vahetu vaatlejana. Tõnis Asson võttis vaevaks selle nimel pingutada, kui 2014. aastal Ukraina sündmused algasid ja OSCE vajas vaatlejaid vahetult olukorda jälgima. Tausta ja kogemuste tõttu sattus ta Donetskisse ajaks, mil konflikt pidevalt eskaleerus. Patrulliti igapäevaselt oma vastutusalas ja suheldi erinevate huvigruppidega.

Oli tunda, et osalistel pole tahtmist ega ka võimalust üksteisega suhelda ning kusagilt juhitakse toimuvat. Saadi aru, et olles kohapeal küll suure ja rahvusvahelise organisatsiooni liige, võib ikkagi mõne vaatlejaga midagi juhtuda. Keegi võib viga või surma saada, kellelgi võetakse auto või asjad ära, keegi võetakse kinni. Samas loodeti nagu ikka, et see kõik juhtub teistega. Kuni ühel päeval OSCE neljaliikmeline patrull kontrollpunktis peatati. Õhtuks mõisteti, et oldi pantvangis isehakanud rahvavabariigi territooriumil ja ebaseadusliku relvaformeeringu küüsis – ilmselt – saatus. See kestis kokku 32 päeva. Vangistusest ja sellele vahetult eelnevast ajast ongi raamatus juttu.

Raamatu on välja andnud kirjastus Grenader, olles Eesti suurimaid järjepidevalt ajalooraamatuid välja andev kirjastus. Kirjastus Grenader on keskendunud sõja- ja poliitilisele ajaloole, tehes koostööd väga paljude ajaloolaste ja autoritega nagu näiteks Mart Laar, Mati Õun, Hanno Ojalo, Jüri Kotšinev, Vaino Kallas ja publitseerides ajalooalast väliskirjandust.