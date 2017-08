Tartuffi populaarseim film kogus 2600 vaatajat

Küllap on keeleinimesed varemgi selgitanud sõnade "korrektiiv" ja "korrektuur" kasutamist. Miks ma siis ka sellest räägin? Aga sellepärast, et need kaks sõna aetakse ikka ja jälle segi. Elu aga ei ole, õnneks või kahjuks, nii lihtne, et kaks sarnast sõna alati sama tähendaksid.