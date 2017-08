Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud esinesid Kreekas

Koufonissia klassikafestival leiab aset tänavu kolmandat korda, selle üheksal kammerkontserdil on kõigil tegevad ka Kreeka enda muusikud, aga veel oma soolokavades soome viiuldajad Jari Valo ja Kreeta-Jullia Heikkilä ning eesti tšellist Aare Tammesalu, kelle kõigi duopartneriteks on kreeka pianistid. Läinud aasta festivalil esines siin kammerkavas eesti noor pianist Jaan Ots, mängides osa õhtust neljal käel koos kreeka pianisti Kornilios Michailides'ega.

Meie tuntumaid tšelliste Aare Tammesalu andis kontserdi 9. augustil koos kreeka-prantsuse pianisti Alexandra Nomidouga Michailidou residentsis. Kava avas meie klassiku Artur Kapi alles hiljaaegu leitud Prelüüd tšellole ja klaverile, seejärel mängiti Beethoveni Tšellosonaati nr. 3 A-duur op. 69, Schumanni "Fantaasiapalu" op. 73 ning Chopini "Introduktsiooni ja briljantset poloneesi" op. 2.

Aare Tammesalu on lisaks oma põhierialale meie muusikaelus ka oluline produtsent ja manager. Mängides mitmes kammeransamblis, on ta viinud koos nendega sageli eesti muusikat välismaile. Ta on olnud palju aastaid tegev Suure-Jaani festivalil solistina, ansamblistina ning ka selle kaaskorraldajaid, samuti kuu aega hiljem toimuva Mustjala kammerfestivali kunstiline juht Saaremaal.

Pariisis elav kreeka pianist Alexandra Nomidou on ka Eestis käinud esinemas, koos Aare Tammesalu ja Arvo Leiburiga Kadrioru kunstimuuseumi kontserdisarjas 2015. aastal, tänavu aga Mustjala festivalil 28. juulil Kihelkonna rahvamajas, kus koos Aare Tammesaluga mängiti peaaegu sama kava, mida nüüd äsja ka Kreekas. Aastast 2005 on Alexandra Nomidou Ateenas korraldatava kontserdisarja "Around the Piano" kunstiline juht.

Meie uue orkestri, alles hiljaaegu debüteerinud Eesti Sinfonietta kammerkoosseisu, Eesti Sinfonietta Solistide kontsert Kreekas toimus 12. augustil väga mainekas kontserdipaigas, Kavala linna ajaloolises keskuses Imaret. Selles kavas mängiti kõigepealt kaks flöödikontserti, Vivaldi "Il Gardellino" ja C. Ph. E. Bachi Flöödikontserti d-moll, kus solistiks oli Oksana Sinkova. Orkestri kontsertmeister Maano Männi oli solistiks Ástor Piazzolla teoses "Suvi" tsüklist "Neli aastaaega Buenos Aireses". Populaarses kavas kanti ette veel Mozarti "Väike öömuusika" ja Heino Elleri "Kodumaine viis".

Enamik siinnimetatud Eesti muusikutest on Kreekas juba varemgi üles astunud, eeskätt Klaaspärlimäng Sinfonietta kontsertidel.