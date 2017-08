Algas etenduskunstide festival SAAL Biennaal 2017

SAAL Biennaali avab saksa etenduskunstniku Julian Hetzeli installatsioon-lavastus "Schuldfabrik", mis on kasutusse võtnud ja muutnud kogu Kanuti Gildi SAALi maja.

Festival toimub juba 17. korda, olles sellega üks vanemaid Tallinnas toimuvaid etenduskunstide festivale (endise nimega Augusti TantsuFestival).

SAAL Biennaal festivalil ootab seekord ees 12 kohtumist – imeliste, eriskummaliste, andekate kunstnikega. Võimalik on kogeda nii kaasaegse tantsu kui laiemalt etenduskunstide teoseid, või hoopiski töid, mida ei saa ja peagi määratlema üheselt, selgelt.

Seekord on kavas mitu lavastust, mis on küll väliselt installatiivse iseloomuga, aga siiski vormistatud etendusena. Üsna mitmel juhul on need ka personaalsed ehk mõeldud kogemiseks kahele, kuuele või kümnele inimesele ühekorraga, mistõttu on need lavastused paigutatud hajali kahele nädalale Tallinnas eri paikades.

SAAL Biennaali kohtab seekord nii Kanuti Gildi SAALis, Von Krahli teatris kui ka Vabal Laval, aga ka hoopis Linnahalli taga, Tallinna ülikooli akadeemilises raamatukogus, MIMstuudio keldris, EKA klassiruumides ja OMAtsirkuse saalis. On etendusi, mis toimuvad teatrisse mineja jaoks ootuspärasel ajal ja viisil, aga ka etendusi, mis juhtuvad ootamatult vanalinna ilmunud trendika seebipoe tagaruumides (Julian Hetzel "Schuldfabrik") või mis sünnivad hoopis vaataja enda tegevusest raamatukogu lugemissaali laua taga (Ant Hampton, Tim Etchells "The Quiet Volume") või mille puhul teatrisaali lava täitub meie igapäevase füüsilise ja virtuaalse prügiga (Sarah Vanhee "OBLIVION").

Festivali esimesse nädalasse mahuvad veel Itaalia trupi MOTUSe kehapiiridest väljapoole vaatav lavastus "MDLSX" Von Krahli teatris. Linnaruumis Kanuti Gildi SAALi ees saab teoks Kadri Noormetsa, Asia Baśi ja Gabriel da Luzi sõnadesse vormuv ühisruumi loome "AIR WITH CONTENT 10 degree something" Pikal tänaval. Ja sealsamas, Eesti kunstiakadeemia ruumides toimub festivali ainus esietendus – Nele Suisalu ja Maarja Tõnissoni "See on see" keha-hääle hübriid-üksusel põhinev performatiivne teos.

SAAL Biennaal 2017 festivalile on kaasatud kunstnikud: Julian Hetzel (Utrecht), MOTUS (Rimini), Nele Suisalu ja Maarja Tõnisson (Tallinn), Sarah Vanhee (Brüssel), Rima Najdi (Berliin-Beirut), Kadri Noormets ja Asia Baś ja Gabriel da Luz (Tallinn-Cape Town-Belo Horizonte), Tania El Khoury (Beirut), Ant Hampton ja Tim Etchells (Heidelberg-London), Galerie (rahvusvaheline), Karl Saks (Tallinn), Iggy Lond Malmborg (Malmö-Tallinn), Mårten Spångberg (Stockholm-Brüssel).

"Olen alati arvanud, et kui ei proovi, ei saa teada. See käib nii minu kui seekordse SAAL Biennaali kuraatori kohta, aga ma usun, et ka festivalile kaasatud kunstnike ja ma loodan, et samuti iga võimaliku vaataja kohta," sõnas Annika Üprus, SAAL Biennaal 2017 kuraator.