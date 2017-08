Maanteemuuseum kutsub autokinno

„Kuuldused jumala enneaegsest surmast on tugevasti liialdatud. Tuleb välja, et kõigevägevam elutseb ühes näruses Brüsseli korteris. Tegu pole piiblilugudest tuttava valge habeme ja voogavas rüüs väärika džentelmeniga, vaid hommikumantlis ja dressides molutava loodriga, kelle lemmikajaviiteks on inimeste elu tuksi keerata. Kogu maailma saatust juhib ta oma päevinäinud lauaarvutist,“ kirjutatakse filmi tutvustuses. Linastuv film on esitatud ka parima mitteingliskeelse filmi Oscarile ning kandideerib parima komöödia tiitlile Euroopa Filmiakadeemia galal.

Autokino toimub muuseumi suures parklas. Filmi pikkus on 1h 53 min. Kohal palume olla 30 min enne filmi algust.

Autokinolisi kostitab käsitööjäätise, vrappide, kuuma tee ja muu maitsva suupoolisega Kopli taluköök.

Kohtade arv kinoplatsil on piiratud, koha tagamiseks palume eelregistreeruda aadressil signe.lillipuu@mnt.ee