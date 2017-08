Sõltumatu Tantsu Lava alustab nüüdistantsuteemalise haridusprogrammiga

Vaba vormiga haridusprogramm kaasneb STL-i sügis-talve programmi kuuluvate etendustega ning on mõeldud sissejuhatuseks kaasaegse tantsu valdkonda kui ühte teatrižanrisse. Loengud koos visuaalsete näidetega annavad ülevaate kaasaegsest tantsust, selle kohast tänases teatripildis ning sellest, kuidas tantsulavastust vaadata ja sellest paremini aru saada. Loengud on üles ehitatud kaasaval viisil: noored saavad ise küsida, rääkida oma vaatamiskogemusest, samuti on loengu ülesehitus tantsuvaldkonnast lähtuvalt dünaamilisem ja loomingulisem.

Loengud tegelevad muu hulgas järgmiste teemadega:

Mis on kaasaegne tants? Kuidas seda iseloomustada ning millised jooned iseloomustavad nüüdistantsu. Tuuakse näiteid kohalikult teatrimaastikult.

Kuidas vaadata ja „mõista“ nüüdistantsu?

loo puudumine – lavapildid, tunnetuslikkus, kogemuslikkus, kohalolu, seisund

kehalisus – seisundi, idee ja sisu väljendus keha kaudu

Vaatluse all on STLi programmi kuuluvad lavastused.

Nüüdistants Eestis: kohalik tantsumaastik ja nüüdistants teatrimaastikul – nüüdistants kui üks etenduskunsti žanr, nüüdistantsus tegutsejad, STL-i roll.

"STL on võtnud positsiooni Eesti nüüdistantsu arendajana ning valdkondliku eestkõnelejana, tuues välja iseseisvate tantsukunstnike ja truppide lavastusi," ütles STL-i haridusprogrammi juht Iiris Viirpalu.

STÜ ehk Sõltumatu Tantsu Ühendus on 2005. aastal loodud organisatsioon, mis on pühendunud nüüdistantsukunsti arendamisele ning pakub avatud platvormi sellega seonduvatele tegevustele. STL toob välja koreograafide ja tantsutruppide lavastusi, pakkudes tuge ideede vormistamisel, ja seisab hea selle eest, et kunstnike taotlused algidee staadiumist ühes heli- ja valguskujundusega lavale jõuaks. STL keskendub liikumise ja kehaga tegelevate lavastuste väljatoomisele, mis kasutavad nüüdisetenduskunstile omast väljenduslaadi.

Lisaks etendustele toimuvad STL-is töötoad, loomingulised residentuurid, korraldatakse nüüdistantsu uute tulijate platvormi Premiere ning kunstnike vaba kohtumisplatvormi – ürituste sarja Greenfield. STL teeb järjepidevat koostööd rahvusvaheliste koreograafidega, olles koostööpartneriks mitmes rahvusvahelises projektis ning esitades Eesti autorite töid regulaarselt välismaal.

Lisainfo haridusprogrammist: iiris@stl.ee