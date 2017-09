Festival tahab tähelepanu tõmmata kirjanduspärandile meie linnaruumis ning tuua samal ajal elav kirjandus otse tänavale. Festivali üks ideid on, et inimesed võiksid helendavate ekraanide asemel rohkem valgustust leida raamatutest.

„Koidula tänav on Tallinnas ainulaadne tänav, sest selle alguses on Tammsaare muuseum ja teises otsas Vilde muuseum. Ent on vähe teada, et tänava keskpaigas asub ka spetsiaalselt eesti kirjanikele ehitatud kortermaja, kus on elanud ja elavad tänini mitmed armastatud kirjanikud. Lisaks on tänav ka kirjaniku-nimeline. Teiste sõnadega: Koidula tänav on eriliselt tihe kirjanduslikest jalajälgedest,“ põhjendas asukohavalikut Tallinna Kirjanduskeskuse direktor ja üks peakorraldaja Maarja Vaino.

Kirjandustänava festivali raames tulevad üheks päevaks tänavale nii kirjanikud kui kirjandusasutused. Avatud telkides on kogu päev võimalik osa saada just festivaliks loodud programmist, kohtuda kirjanikega, kuulata kõnekaid kultuuri- ja kirjandusteemalisi arutelusid. Teiste seas on kohal Viivi Luik, Tõnu Õnnepalu, Kristiina Ehin, Karl-Martin Sinijärv, Indrek Koff, Doris Kareva, Janika Kronberg jpt. Melu tekitavad ka kultuuriloolised jalutuskäigud, raamatute esitlused, raamatute müük jm.

„Üheks olulisemaks sündmuseks peame kindlasti Mati Undi-nimelise pingi avamist Luigetiigi ääres,“ ütles Vaino. „Samuti usume, et pisut provokatiivsena mõjub välinäitus linnaruumist, kuhu on paigutatud uusi kirjanike fiktiivseid monumente – saab fantaasia tööle panna ja mõelda, kuidas need päriselus võiksid Tallinnas välja näha.“

Eraldi lastetegevusi pakuvad Keskraamatukogu, Rahva Raamat ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Külastajaid ootavad kirjanduslikud välinäitused, tänavatoit, muusika ja mitmed üllatused.

Õhtul toimub Vilde muuseumis Raadio Ööülikooli avalik salvestus Joonas Hellermaa ja Kadri Tüüri eestvedamisel. Tammsaare hoovis peetakse kirjanduspiknik koos Viivi Luige, Tõnu Õnnepalu ja Lauri Sommeriga.

„Erilise rosina õhtuhämaruses pakub MTÜ Valgusfestival kogu tänava ulatuses kirjanduslikke valgusinstallatsioone näidates,“ sõnas Vaino. „Vaadata saab valgustatud raamatuid, lugeda majaseintelt kirjanike põnevaid ütlemisi ning sõna otseses mõttes näha erinevate kirjanike jalajälgi Koidula tänaval.“

Koostöös Valgusfestivaliga hakkavad Koidula 17 (kirjanikele ehitatud maja) maja ees liikuma mitmete seal majas elanud ja elavate kirjanike jalajäljed (Mati Unt, Viivi Luik, Juhan Viiding, Jaak Jõerüüt jt). Koidula tänava mitmete majade fassaadidele projitseeritakse õhtuhämaruses (kell 21) eesti kirjanike toredaid ja tabavaid ütlusi. Lisaks on ka installatsioon leedidega varustatud rippuvate raamatutega, mille idee on kantud sellest, et inimesed võiksid helendava ekraani asemel rohkem saada valgustust raamatutest.

Festival on tasuta.