Sündmused leiavad aset muinasajal 800 aastat tagasi, tipnedes Madisepäeva lahinguga, milles olid vastamisi Sakala vanema Lembitu juhitud 6000-meheline eestlaste ühendvägi ja poole väiksem Mõõgavendade ordu. Lahing lõppes küll meie poole kaotusega, kuid tugevdas eestlaste vaimu vastu pidada ja hoida oma rahvust.

Suve mastaapseima vabaõhuetenduse tegevus hargneb Eesti muinasvanema Lembitu linnuseks peetaval Lõhavere linnamäel. Nimiosalist kehastav Ott Kartau ütleb, et Lembitu oli väga aateline mees, kes uskus oma inimestesse ja vabadusse.

"Ja Lembitu unistab sellest, et meie ei pea mitte selle ristiusu alla põlvili laskuma, Lembitu püüab oma selja taha liita kokku terve Eestimaa, hakates ise vägesid juhtima. Ja kuna võõrast võimu Lembitu vihkab, siis seda keerulisem on talle see hetk, kui ta saab aru, et teada ei võeta enne tõsiselt, kui ta on iseennast teinud kuningaks," selgitas Kartau.

Lavastaja Peep Maasik ütles, et 800 aastat tagasi tahtsime vabad ja iseseisvad olla, kuid tal on tunne, et praegusel ajal on tänapäeva inimesed ära unustanud, milline vabaduse hind on või oli.

Etendust mängitakse alates neljapäevast ainult neljal korral, õnneks suudavad tribüünid mahutada umbes tuhat vaatajat.

Lavastuse peaosa mängib Ott Kartau (Von Krahli teater), teiste seas löövad kaasa Karol Kuntsel (Vanemuine), Vallo Kirs (Ugala), Märten Matsu (Rakvere teater), Silver Kaljula (Must Kast), Ragne Veensalu (Von Krahli teater), Jaune Kimmel (Rakvere teater), Grete Jürgenson (Rakvere teater), Ulrika Tolberg, Rauno Kaibiainen (Improteater IMPEERIUM), Artur Linnus, Elar Vahter (Viljandi kultuuriakadeemia tudeng). Massistseenides lööb kaasa üle 50 harrastusnäitleja, koorilauljad ja muusikud.