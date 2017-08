Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud toovad Eestisse Andrei Zvjagintsevi

Filmiõhtute avapäeval 23. augustil on Eesti kinopublikul erakordne võimalus näha alles selle aasta mais Cannes’i filmifestivali võistlusprogrammis esilinastunud vene režissööri Andrei Zvjagintsevi filmi "Armastuseta“, mida paljud filmikriitikud tõstsid esile kui tänavuse filmiaasta eredaimat. Rahvusvahelises meedias ilmunud arvustused on korduvalt ära maininud Pärdi teose mõjuvat kasutamist. 21. sajandi maailmakino üks suurimaid režissööre Zvjagintsev tuleb Tallinna kõnelema nii filmist, muusikast kui ka spetsiifilisemalt Arvo Pärdi loomingu mõjust oma töödele.

2007. aasta intervjuus on ta ise seda teemat veidi avanud: "Mulle on hingelähedane taandatus, kogu see korrapära ja tsüklilisus – nagu Arvo Pärdil. Ta justkui annab mõtte tänapäevale. Ma ei tunne teooriat […] midagi ma olen kuulnud, aga ma ei pea end asjatundjaks. Mulle meeldib lihtsalt see idee – harmooniline lakoonilisus nagu Arvo Pärdil. Kogu tema looming on sellest kantud.“

Pärdi muusikat kasutas Zvjagintsev juba ka 2007. aastal valminud teises täispikas mängufilmis "Pagendus“, mida saab näha režissööri sissejuhatusel filmiõhtute teise filmina 24. augustil.

Tänavused filmiõhtud lõpetab 25. augustil hispaania režissööri José Luis López-Linaresi värske dokumentaalfilm ühest aegade suurimast maalikunstnikust Hieronymus Boschist. Ülimalt põhjalik film "Bosch – maiste naudingute aed“ mõtestab lahti salapärase maalikunstniku elu, tööd ja teda ümbritsevat maailma. Filmis kõlavad Pärdi teostest "Fratres“ ja "Vater unser“. Ka selle filmi režissöör külastab Tallinna ning avab oma loomefilosoofia tagamaid. José Luis López-Linaresi tulekut filmiõhtutele toetas Hispaania Suursaatkond Eestis. Täname koostöö eest ka Hispaania keele ja kultuuri keskust Hispaania maja.

Filmiõhtute kunstiline juht on Kaarel Kuurmaa. Filmid linastuvad eesti ja ingliskeelsete subtiitritega, piletid on müügil Piletilevis. Kõik seansid toimuvad algusega kell 18 kinos Sõprus.