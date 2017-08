Eesti jazz väisab Brüsselit

B-Est Jazz Fest 2017 toimub 12.-13. septembrini Flagey kontserdimajas Brüsselis, kus kõrvuti Eesti artistidega esinevad tuntud muusikud Belgiast. 12. septembril on laval Maria Faust Sacrum Facere ja De Beren Gieren (Belgia). 13. septembril pakuvad elamusliku kontserdi Peedu Kass Momentum ja LG Jazz Collectif (Belgia).

"Aastatepikkune töö ekspordi suunal hakkab vilju kandma. Oleme ühe suurima rahvusvahelise koostööprojekti lävel. See tähendab, et Eesti jazz on maailmakaardile saanud ja meie muusikuid on märgatud," lausus Eesti Jazzliidu juhatuse esinaine Laura Põldvere.

Taanis resideeruva eesti saksofonisti ja helilooja Maria Fausti kammerjazz-projekt Maria Faust Sacrum Facere on ebatraditsiooniline nii oma instrumentaalkoosluse kui ka muusikalise ülesehituse poolest. Bassi ja trummita koosseisus annavad tooni kandle ning brassansambli kontrastsed kõlad. Muusika on inspireeritud Eesti folkloorist ning vaimulikest rahvaviisidest. Albumi „Sacrum Facere” eest võitis autor 2014. aastal Taani Muusikaauhinna aasta jazzhelilooja ja crossover-albumi kategoorias. 2016. aastal pälvis Maria Faust maineka Danske Jazziauhinna Eestis ning Niels Matthiaseni Mälestusfondi kultuuriauhinna Taanis.

Bassist Peedu Kass on festivalile B-Fest Jazz Fest 2017 kutsutud omanimelise ansambliga Peedu Kass Momentum. Bändi muusikas on nii teravust, intensiivset rütmikat kui ka üllatavaid finesse. See on selge kõlaga kaasaegne jazz täis pulbitsevat emotsionaalsust. Trio jazzimaagia loovad ansambli asutaja ja bassist Peedu Kass, pianist Kristjan Randalu ning trummar Toomas Rull. 2015. aastal esines Peedu Kass Momentum esimese eesti jazzikollektiivina Euroopa suurima jazzmuusika messi Jazzahead põhiprogrammis. Trio on jazzisõprade poolehoiu võitnud 12 Euroopa riigis ning sagedamini kui Eestis kuulebki neid välislavadel. Albumiga “Peedu Kass Momentum” oli trio ka Eesti Muusikauhindade 2016 nominent parima jazzansambli kategoorias ning kevadisel Jazzkaarel lisandus Aasta jazzansambel 2017 tiitel.

Eesti Jazzliidu ja Jazzkaare projekti „Jazzikingitus Euroopale” eesmärk on tutvustada Eesti omanäolist jazziloomingut ja muusikuid mainekatel Euroopa festivalidel. Jazzikingitus jõuab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval meie muusikat tutvustama Belgiasse, Inglismaale, Soome ja Saksamaale. Festivalide sari saab avapaugu 12.-13. septembril festivalil B-Est Jazz Fest 2017 Brüsselis.