Edward von Lõngus lõi Helsingi tänavatele kuus uut kunstiteost

Salapäraga ümbritsetud tänavakunstnik Edward von Lõnguse Euroopa-tuur on jõudnud Helsingisse, mille tänavatele on ilmunud kuus uut iseäralikku kunstiteost.

Brüsselist alguse saanud tuur tutvustab Eestit läbi huumorikate vabariigi-ealiste tegelaskujude, kes jahmatavad möödakäijaid läbi telefonirakenduse tänapäeva ärgates.

EV100 ning EL Nõukogu eesistumist tähistava tuuri (R)estart Reality raames ilmuvad kümnesse Euroopa pealinna (liit)reaalsusega mängivad tänavakunstiteosed. Kolmanda sihtkohana on Helsingis leidnud uue elukoha Eesti torupilli-electro parimad pojad Ats#Pets Soondast ning iidset kivide keelt valdav Kivikuningas Lembit. Uue elu saab ka Tallinna tänavatelt eemaldatud ajaränduritest abielupaar Miina ja Enn. Kõiki neid tegelasi saab näha Helsingi tänavakunsti südames - Pasilas.

Vabariigi-ealised tegelaskujud räägivad oma loo, tulles oma ajast digitaalsel kujul tänapäeva. "Kunst käib alati ajaga kaasas ja ühendab minevikku tulevikuga," arvas NOAR.eu kunstikeskonna eestvedaja ja Lõnguse Euroopa-tuuri koordinaator Kadri Uus. "Siin oleme põiminud tänavkunsti digitehnoloogiaga, mis lisab kunstielamusele paraja üllatusmomendi ning teeb loo rääkimise põnevamaks," lisas ta.

Uus ütles, et kui vaadata teoseid läbi mobiilirakenduse, ärkavad need sõna otseses mõttes ellu- liiguvad ning räägivad oma lugu. "Nii on kunst otse inimeste keskel, keset tänavat ning igaühe mobiilis. Oleme siiani saanud suure huvi osaliseks, kuna sellist kunstiprojekti ei ole varem nähtud," lisas Uus. Eriti positiivselt reageerivad aga noored, kelle jaoks kõik digitaalne on põnev.

Lisainfo ning rakendus Android ja iOsS seadmetele on leitav (R)Estart Reality kodulehelt.



(R)estart Reality on innovaatiline Eestit tutvustav kunstiprojekt, mis on osa Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ja EV100 rahvusvahelisest programmist. Projekti viib ellu Eesti kaasaegse kunsti keskkond NOAR.eu.