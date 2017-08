Valeriy Sakovi 70. sünnipäeva tähistatakse näitusega "Kunstniku pilk"

Väljapanekul võib näha kunstniku töid erinevatest ajastutest. Kokku on eksponeeritud kuusteist reproduktsiooni autori maaliloomingust, sh kunstniku noorepõlvepiltidest inspireeritud autoportree ja abikaasa portree. Näituse kõige varasemad tööd "Aeg" ja "Inspiratsioon" pärinevad 1977. aastast ning kujutavad filosoofilisi, ent samal ajal mängulisi mõtisklusi kunstniku elukutse üle. Unenäoliselt järelemõtlevad on ka 1984. aasta tööd "Inimene" ja "Unenägu".

Kunstniku hilisemast loomingust on näitusele valitud inimese ja looduse koostoimimist iseloomustavad "Tüdruk puuga" (2012) ja "Veevalaja" (2013), nagu ka inimese sisemist dialoogilisust peegeldav, aga samal ajal ka teoloogilisi motiive kõnetav "Maria" (2010). Kui "Solovetsi vaikelu" (2015) kujutab lummavat sissevaadet Vene põhjamaisesse olustikku, siis "Talvelind" paigutub ruumiliselt pigem talvisesse Kadrioru puumajade asumisse.

Vene kunstiteadlane Jekaterina Trubina on Valeriy Sakovi maalide maailma iseloomustanud kui muinasjutulist, omapärase põhjamaise vaimu ja erilise esteetikaga maailma. "Valeriy Sakovi tööde puhas ja ere värvigamma, dekoratiivsus, üldistusvõime ning tinglikkus kujundavad tegelikkust kunstipäraselt ümber ning just seetõttu on tema tööde maailm nii eriline ja salapärane, justkui eksisteeriks see samaaegselt mingis teises aegruumis," ütles Trubina.

Valeriy Sakov (sünd 1947) on kunstnik, kes elab nii Eestis kui ka Venemaal. Ta on õppinud Peterburis V. Muhhina nimelises kõrgemas kunsttööstuskoolis monumentaal-dekoratiivmaali eriala. Pärast lõpetamist 1971. aastal siirdus ta elama ja tööle Severodvinskisse. Aastatel 1970–1980 lõi ta terve rea monumentaalseid, kohalikku linnaruumi rikastavaid töid nii Arhangelskis, Severodvinskis kui ka Peterburis (tehnikateks mosaiik, vitraaž, fresko, sgrafiito). Alates 1980. aastast elab ja töötab Sakov nii Severodvinskis kui Tallinnas. Ta on esinenud lugematutel näitustel, isiknäitusi on kokku olnud üle 30.

Tallinnas on toimunud isiknäitused nii Eesti Akadeemilises Raamatukogus (1996, "Asjad ja inimesed" 2014), galeriis "36", Tallinna kinomajas (1999), TTÜ küberneetika instituudi majas (2006), Vene kultuurikeskuses ("Kahekesi: Kersti Karu ja Valeriy Sakovi õlimaalid" 2016) ja maaeluministeeriumis ("Kassid ja hiired" 2016–2017). Eestis on ühisnäitustel tema töid eksponeeritud nii Tallinnas, Tartus, Narvas kui ka Kohtla-Järvel.

Valeriy Sakov on Vene Kunstnike Ühendus Eestis liige, nagu ka Venemaa Kunstnike Liidu liige. Sakov on abielus Eesti keraamiku Kersti Karuga.

"Kunstniku pilk: pildid aastatest 1977–2017" avatakse 17. augustil kell 17.00.