Tartus tutvustatakse atraktiivsel moel varju jäävaid linnaosi

Muuhulgas on tänavusel festivalil võimalik külastada avalike saunade tuuri, vaadata tantsulavastust "Beetareaalsus" ja teha kaasa jalgsiretk Brasiiliast pärit animatsioonikunstnike rühmitusega VJ Suave.

"Neil on cargoratas ja nad on sinna peale pannud kõik oma tehnika, neil on projektor, kõlar ja kõik asjad. See kunstnik istub selle ratta otsas ja hakkab siis vaikselt väntama. Kui muidu animatsioonikunstnikud töötavad üldjuhul ekraaniga, siis nemad on täiesti erakordsed, sest nende ekraan ongi linn. Ja kuna need karakterid on nii toredad, nad on hästi tantsulised, mängulised ja seal taustal on ka muusika. See on lihtsalt nii võluv vaatepilt, et me tahtsime nad kindlasti sellepärast siia tuua," kirjeldas festivali kuraator Kadri Lind.

VJ Suave teeb Tartus ühe jalgsituuri 16. augustil ning sõidab kaasa ka Tour d'ÖÖ ühissõidu 18. augustil.