Aasta kirjaniku tiitli pälvis Mihkel Mutt

Tänavuse festivali alateema "Kestmine" on kesksel kohal ka Muti romaanis, mis arutleb selle üle, kas eestlusel on muutuvas Euroopas tulevikku ja kui, siis milline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aasta kirjaniku tiitli tõi kirjanikule selle teema mitmetahuline lahtimõtestamine teisteski kirjatöödes. Kirjaniku enda sõnul soovis ta "Eesti ümberlõikajaga" tekitada arutelu eestluse kestvuse teemal ning kuigi arutelu on ka tekkinud, on teose vastuvõtt autori jaoks olnud seni siiski üllatav.

"See on selles mõttes üllatav, et see raamat ei ole niisugune lahe jutukas. Seal on sees väga palju arutlusi ja mõtisklusi, mille koht oleks tegelikult arvamuslugudena. Aga kuna inimesed loevad arvamuslugusid, siis nad võibolla loevad neid ka raamatu kujul. Nii et seda loeb hoopis teistsugune publik, kui ma algul arvasin. Ma arvasin, et selle üle hakkavad arutlema akadeemikud ja kirjandusteadlased, aga ei, selle üle arutleb rahvas nähtavasti rohkem," kommenteeris aasta kirjanik Mihkel Mutt.