Head Ööd, Vend juubelikava on inspireeritud rahvamuusikast

Kontsertidel kõlavad valdavalt regilaulude ja vaimulike rahvaviiside seaded Eesti koorimuusika heliloojate sulest. Esitusele tulevad Kunileiu, Kreegi ja Saare teosed, samuti on kavas kummardus Veljo Tormisele: kõlab valik kuueosalisest tsüklist "Unustatud rahvad", mida peetakse Tormise kooriloomingu üheks tippteoseks. Mõlemal päeval esitatakse ka Pärt Uusbergi tsüklit "Lapsepõlves lauldud laulud".

Kontsert toimub täna, 20. augustil Treski Küünis Setomaal.

Kooril on juubelihooajal plaanis ka teisi põnevaid ülesastumisi. "Märtsis emakeelepäeva paiku on plaanis vast et üks põnevamaid projekte – nimelt uudisloomingu kontserdid, kus esitame kümne Eesti helilooja uudisteoseid. Suvel saab aga tulla Raplasse kuulama koori juubelikontserti," sõnas Uusberg. Plaanis on ka kontserdid hingedepäeva ning jõulude paiku.

Kammerkoor Head Ööd, Vend on tegutsenud alates 2008. aastast ning on Eesti koorimaastikul leidnud tunnustust omanäolise kõla eest. Koor on võtnud edukalt osa rahvusvahelistest konkurssidest, millest edukamaks saavutuseks on rahvusvahelise koorikonkursi Tallinn 2013 Grand Prix. Salvestatud on kolm plaati, millest viimane – Pärt Uusbergi autoriplaat "Õhtu ilu" – ilmus 2016. aastal.