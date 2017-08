Kümnes Viljandi kitarrifestival toob kohale muusikuid üle maailma

Viljandis astub üles Ameerikas sündinud kitarrist Rocco Deluca. Ta on olnud laulja bändis Rocco DeLuca and the Burdenja ja jaganud lava legendaarsete John Mayeri ja Taj Mahaliga, lisaks on tal õnnestunud musitseerida koos Johnny Cashiga. Koostöös legendaarse produtsendi Daniel Lanoisega, salvestati album "Goodbye To Language", millele eelnes ka maailmaturnee.

Lavalaudadele astub ka Ameerika džässkitarrist ja klahvpillimängija Kurt Rosenwinkel. "Tema unisoonis falsetiga kaasalaulmine oma kitarrimängule, kitarrikäsitlus ja kõlaesteetika, mis on laia soundispektriga kohati isegi ülevürtsitatud, on üks ja ainus - see muusik on Kurt Rosenwinkel," kirjeldas muusikut festivali kunstiline juht Ain Agan.

10. festivali esinejate ridadesse kuulub ka Paul Galbraith - muusik, kes on nomineeritud Grammyle ja välja andnud seitse albumit. Galbraith viljeleb muusikat, mis on originaalis kirjutatud klaverile, tšellole või viiulile või mille esitamiseks läheks vaja vähemalt kahte head kitarristi, kuid šotlasest kitarrist mängib üksi ja teeb seda nii, et paneb kuulama ka need, kes kitarrist suurt lugu ei pea.

Soolokontserdi annab armastatud Riho Sibul. Kuulajate ette astub ka Nordic Guitar Orchestra. Põhjamaise kitarriorkestri nime alla on koodnunud kuus silmapaistvat kitarristi: Ola Bengtsson ja Erik Söderlind Rootsist, Teemu Viinikainen ja Marzi Nyman Soomest ning Andre Maaker ja Ain Agan Eestist, kes toovad kuulajateni karged põhjamaised tuuled ja sooja olemise üheaegselt. Viljandi nukuteatris astub intiimse soolokavaga publiku ette Jaak Sooäär. Pärimusmuusika Aida väikses saalis jagavad lava Soomest pärit instrumentalist Teemu Viinikainen ja Andre Maaker. Unustamatuks kujuneb aga kindlasti Soome ja Euroopa tippmuusikutega koostööd tegev trummar Mika Kallio ning eripärase muusikakeele ja enam kui 40 albumi salvestusel kaasa tegev kitarrisolist ja helilooja Marzy Nymani kontsert.

Romantilise meeleolu Viljandi vanas veetornis keset öist pimedust loovad sel aastal Kristo Käo, kellele ei ole võõras barokkmuusika ega 14-keeleline teorb ning kitarrist Jorma Puusaag.

Õisu mõisas esineb Marc Ducret Prantsusmaalt. Holstre Magasiaidas astub üles Andre Maaker soolokavaga "Minu Laulu Pidu".

Festivali avab eelmise aasta Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia laureaat Merje Kägu koos rahvusvahelise koosseisuga, kuhu kuuluvad veel Marina Cyrino (flööt, Brasiilia), Blanca Sans (oboe, Hispaania), Åsa B Johansson (viiul, Rootsi), Leonor Palazzo (tšello, Belgia), Viktor Reuter (kontrabass, Rootsi) ja Jesse Ojajärvi (trummid, Soome). Seejärel astuvad üles eesti noored muusikud Johannes Laas ja Jaanis Kill.

Nooremale põlvkonnale põhendatud kontserdi jooksul võib näha ja kuulda mitmeid erinevaid koosseise nii Eestist kui ka piiri tagant. Oma oskusi näitavad põhjalikumalt käesoleva aasta Riga Jazz Stage võistluse Viljandi kitarrifestivali eripreemia laureaadid Richards Goba ja Janis Bērziņš Lätist, kellele oponeerivad paljud teised noored kitarristid.Festivali raames toimub arvukalt töötubasid, mille üheks kulminatsiooniks on just Festivali Kitarriorkestri traditsiooniline kontsert. Orkestri juhendajaks on Mart Soo.