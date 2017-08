Liibanonis algasid Eesti lühifilmi võtted

Peaosadesse on valitud Liibanoni noorema põlvkonna silmapaistvad näitlejad Said Serhan "Tombé du ciel" (2016), “Solitaire" (2016) ja Tarek Yaacoub "Very Big Shot" (2015), Saudade (2016). Kõrvalosades mängivad Eesti näitlejad Ott Kartau ning Riho Vahtras.

Filmivõtted kestavad 27. augustini. See on esimene kord, kui Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali poolt finantseeritud lühifilmi filmitakse väljaspool Eestit. Esimene võttepäev toimub Choufi mägikülas, lisaks filmitakse Deir El Qamari linnapildis ja kohalikus mošees.

Filmile pakub rahvusvahelist produktsiooniteenust TheTalkies, mis on Liibanoni üks suurimaid produktsioonifirmasid. Nende Liibanoni-Rootsi koostöös sündinud mängufilmi “Zozo” (2005) võitis Chicago rahvusvahelisel lastefilmifestivalil žürii peaauhinna.

“Hea Karjase” režisöör Evar Anvelt on noor filmilooja, kes on tuntust kogunud elektroonilise muusika bändi Tehnoloogiline Päike artistina, ent filmitööstuses tegutsenud üle kümne aasta peamiselt postproduktsioonis ja hinnatud koloristina. Tema režisööritee algas paari aasta eest nii Eesti kui välisturule reklaamide tootmisega. “Hea Karjane” on Evari debüütfilm.

Film jutustab loo Ibrahimist, kes on mitmendat põlve farmer. Ajal, mil tema karja hävitab laastav taud tuleb ka temal teha mitmeid raskeid valikuid. Ühel päeval saab Ibrahim aga üsna muretul toonil kõne oma nooremalt vennalt Omarilt, kes palub kasutada isatalu serval paiknevat abihoonet millekski, millest Ibrahim mitte midagi kuulda ei taha.

Filmi operaator on Meelis Veeremets, kunstnik Farah Naboulsi ning kostüümikunstnik Triin Valvas. Kõrvalosadesse on kaasatud Eesti näitlejad Ott Kartau ja Riho Vahtras. Filmi tehniline grupp koosneb siinse ja Eesti filmiala paremikust.

“Hea Karjane” tootja produktsioonifirma Nafta Films OÜ mängufilmide hulka kuuluvad 50 rahvusvaheliselt festivalilt 6 publikupreemiat võitnud Eesti suurim koguperefilm “Supilinna Salaselts” (2015), “Dreamfish” (2017), lühimängufilmid “Olga” ja “Kaastundeavaldus” jt. Filmi produtsendid on Esko Rips ja Diana Mikita.

Lisaks lühimängufilmile “Hea Karjane" filmitakse Liibanonis ka virtuaalreaalsus kogemus “Beqaa VR”, mille lavastajaks on Rain Rannu, kes on tuntud kui tehnoloogiaettevõtja ja mängufilmi “Ameerika suvi” režissöör. “Beqaa VR” näol on tegemist on Eesti esimese VR-lühimängufilmiga.

Mõlema filmi esilinastus on tuleval talvel.