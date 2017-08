Haus Galeriis pannakse vastamisi Noor ja Vana Veenus

Sirje Runge esitleb näitusel 2017. aastal valminud digitrükki “Vana Veenus”, mille vähemtuntud paarik, litograafiatehnikas teostatud autoportree “Natüürmort peegliga”, pärineb aastast 1979. Peeglist, mille poole kunstniku keha litograafilisel lehel suunatud on, ei paista vastu sinna vaatav naine, vaid veepinnale langevad piisad, pidevalt muutuva pinna kujund viitab kaduvusele.

Peegli kujundit 2017. aasta teoses “Vana Veenus” ei leia, on kõigest loodus ja inimene ehk raudvoodil puhkav kunstnik, kes näib hajuvat sügavasse pildiruumi. Selle teosega sildab Runge noore ja vana “mina”, põimides oma elu ja loomingu sümboolselt kokku. Siin võib tajuda vana naise sügavat ja tarka eneseteadvust, mis meenutab vaatajale, et kui tunne on õige, tuleb ise enda olemist defineerida ja mitte alluda väljastpoolt tulevatele konventsioonidele ja tavadele. Inimene olla tähendab pidevat muutuvat ja haprat suhet kõige ümbritsevaga. Seetõttu on oluline olla aus ning mitte karta end vajadusel ka täies alastuses maailmale avada.

Lisaks tulevad näitusel eksponeerimisele Sirje Runge hilisema loomeperioodi suureformaadilised õlimaalid sarjadest „Arhitektoonid“ ning „Varjud“, mis on tuntud tema õrnades ja tundlikes valguse ja varju mängudes, pea nähtamatu värviüleminekuga tööd, mille vastuvõtmine toimub läbi silma, taju ja sisemise vibratsiooni. Tajuda tajutavat seda seletamata ja teada samal ajal selles peituvat tõde - see on justnimelt naiselik võime. Kõige selle tõttu ongi näituse teemaks „Vana Veenus“ kui elu- ja loominguküps naine, tema pärisosa ühiskonna rikastamisel, tema sensitiivne tarkus ja maailma tunnetuse pagas.

Näituse „Noore Veenuse“ osas eksponeeritakse Runge põlvkonnakaaslastest naiskunstnike loomingut 60ndatest ja 70ndatest aastatest. Need tööd sümboliseerivad valitud näiteid eesti naiskunstnike viljakast õidepuhkemisajast ja toonastest trendidest. Näituse selles osas eksponeeritakse Sirje Runge, Malle Leisi, Mari Roosvalti, Mare Vindi, Aili Vindi, Vive Tolli, Evi Tihemetsa, Tiiu Pallo-Vaigu, Naima Neidre töid.

Lisaks kaksiknäitusele on pikemas perspektiivis plaanis panna alus ka fondile, mis toetaks loomingulisi kõrgeas naisi ja nende intellektuaalset potensiaali ühiskonnas.

Näitus „Vana Veenus. Noor Veenus“ jääb Haus Galeriis lahti 23. septembrini.