Arvustus. "Palgamõrvari ihukaitsja" ja märulikomöödia väsinud troobid

Kaks isikuomaduste ja konfliktse mineviku poolest kokkusobimatut meest peavad vaatama mööda lahkhelidest, et saavutada midagi üllast. Üks impulsiivne, teine kalkuleeriv. Slaavi pahalane krõbeda aktsendiga. Palju kärmelt mööduvaid laipu. Veel enam ropendamist, kuule, plahvatusi ja tagaajamist. Veidi situatsioonihuumorit, rohkem karakterite vahelisele dünaamikale toetumist. Ohtralt tuttavat, vähe uut.

See on 90ndate märulikomöödiatest inspiratsiooni ammutav raam, kuhu Ryan Reynolds ja Samuel L. Jackson paigutatakse mängima oma ampluaadega loodud imagoid. "Palgamõrvari (Jackson) ihukaitsja (Reynolds)" teeb seda viisil, mis paneb kõik panused näitlejate karismale ja nende vahelisele keemiale. Kui aga need ei suuda vaatajat võluda, on "Palgamõrvari ihukaitsjal" väga vähe pakkuda.

Äratuntavat loo struktuuri ning vaid paarile isikuomadusele ja motiivile rajatud karaktereid tirib edasi iseloomutult ja visuaali osas närviliselt lavastatud märul. Kiire montaažiga ja väriseva kaameraga kujutatud möllustseenide eesmärk on viia palgamõrvar ihukaitsja toel Haagi andma tunnistusi julma Ida-Euroopa diktaatori (Gary Oldman) vastu. Järjest intensiivistuvaid ning nõrga visuaalse koreograafiaga võitluskaadreid rütmistavad peategelaste motiive, suhteid ja sündmuste konteksti selgitavad dialoogid ja stseenid, millesse on tõmmatud funktsionaalseteks jäävad naistegelased (Salma Hayek kui Jacksoni ropp ja otsekohene abikaasa, Elodie Yung kui Reynoldsi Interpoli siseintriigide sakutatud silmarõõm).

Kõike seda saadab tegevustiku emotsioone dubleeriv lääge helikujundus ning tegelaste plakatlikest isikuomadustest välja imetud huumor, venitades koos eelnevaga filmi kestust ning rikkudes stilistilist ühtsust.

Kuigi hilissuviselt žanrifilmilt ei tasugi oodata oma piirest välja murdmist, hõõgub "Palgamõrvari ihukaitsjast" mahamängitud potentsiaali, milleks on Jacksoni ja Reynoldsi kooslus ning kohati mõjuv situatsioonikomöödia. Kuna näitlejate kuvandid on sedavõrd laisalt ning odava huumori abil loosse integreeritud, mõjub film oma viimistlemata CGI (computer-generated imagery) ja segadusttekitavalt kumava valguskujunduse saatel troopidesse eksinud ruttu ununeva rasvase märulikomöödiana, mille mõlemad pooled jäävad Reynoldsi ja Jacksoni pingutustest hoolimata šabloonseteks. Ja seetõttu võib filmi pidada keskpäraseks möödalasuks üleküllastatud žanris.