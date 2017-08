Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester esinevad oma esimesel välisreisil

Paavo Järvi on Pärnusse kutsutud festivaliorkestri kujundanud tõeliseks tippkollektiiviks. See on tõepoolest maestro Neeme Järvi sagedase nõuande: 'tuleb alati mõelda suurelt' järgimine Paavo poolt. Paavo Järvi alustabki nüüd, oma kuulsa isa juubeliaastal Pärnus sündinud orkestri rahvusvahelist tutvustamist, selle maailma viimist. Nii viis ka Neeme Järvi omal ajal muusikamaailma tippu sealhulgas Göteborgi Sümfoonikud Rootsis ning Detroiti Sümfooniaorkestri USAs.

Dirigent Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri (Estonian Festival Orchestra) välismaise debüütturnee kontserdid toimuvad Lätis, Soomes, Taanis ja Rootsis Põhja- ja Baltimaade mainekatel rahvusvahelistel muusikafestivalidel 17. kuni 24. augustini. Igas nimetatud riigis esinetakse ühe kontserdiga.

Veel Pärnu muusikafestivali ajal, kus Eesti Festivaliorkester (EFO) mängis Paavo Järvi dirigeerimisel suurepärased kavad 13. ja 17. augustil, leidis orkester võimaluse teha teoks oma esimene väliskontsert Lätis sealsete festivalijuhtide kutsel. See toimus 14. augusti õhtul Riia lähistel Jūrmala kuurordipiirkonna Dzintari kontserdihallis, kavas olid Šostakovitš ja Tüür: Dmitri Šostakovitši Keelpillikvartett nr 8 (Kammersümfoonia) ja Esimene sümfoonia ning Erkki-Sven Tüüri akordionikontsert „Prophecy“, solistiks Lätimaalt pärit ja rahvusvaheliselt tuntud Ksenija Sidorova.

Laupäeval, 19. augustil mängis Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi juhatusel Soomes Turu rahvusvahelise muusikafestivali lõpukontserdi. Ka Turu kontserdihalli viidi kodumail Pärnu festivalil ette kantud teoseid: Carl Nielseni süit „Aladdin“, Pjotr Tšaikovski Viiulikontsert Lisa Bathiašvili soleerimisel ning Šostakovitši 1. sümfoonia.

Debüütreisi kaks viimast kontserti mängitakse Taanis 22. augustil ja Rootsis 24. augustil. Kopenhaagenis Tivoli kontserdimajas on sealsel suvefestivalil ettekandel samad Nielseni ja Tšaikovski teosed, lõpetava suurvormina aga Jean Sibeliuse populaarne Teine sümfoonia.

24. augustil on Eesti Festivaliorkester osaline Läänemere festivalil (Baltic Sea Festival) Stockholmi Berwaldi hallis, seal on ettekandel Šostakovitši Sümfoonia nr 1, Erkki-Sven Tüüri „Prophecy“ Ksenija Sidorovaga ning Sibeliuse Sümfoonia nr 2. Stockholmi festivali (21.-29. augustil, tänavu 15. korda) peakorraldajaks on Rootsi Raadio, kunstilisteks juhtideks on teatavasti kaks kuulsat dirigenti, Esa-Pekka Salonen ja Valeri Gergijev. Eesti orkestri kontserdi puhul afišeeritakse, et see toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul.

Austria ajalehes Die Presse ilmus üleeile huvitav kirjutis Pärnu festivalist, autoriks Walter Weidringer. Siin saab teatavaks, et Eesti Festivaliorkester teeb oma järgmise väliskontserdi Viini Kontserdimajas 23. jaanuaril 2018, kavas Arvo Pärt, Sibelius ja Šostakovitš. Veel on teatatud, et Paavo Järvi uueks orkestriks saab 2019. aasta sügisest viieks järgmiseks aastaks kuulus Zürichi Tonhalle orkester Šveitsis.