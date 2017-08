Rae vallas avatakse Eesti esimene maakunsti keskkond

„Tema jutt ei olnud veenev, sest see polnud argumenteeritud.“ „Selles artklis pole ühtegi argumenti.“ Taolised laused on üsna levinud praegusel arvamise ajastul. Meile pakutakse iga päev palju seisukohti ja hinnanguid. Isegi uudised on tänapäeval enamasti selle kohta, et keegi kuskil midagi arvab. Kui öelda, et arvamus, kõne või kirjutis peab olema argumenteeritud, siis mida see ikkagi tähendab?