Alanud hooajal liituvad NUKU teatriga uued ja ka juba tuttavad tegijad

Hooaja esimene uuslavastus on 23. septembril Prantsusmaal esietenduv "Bon Voyage ja teised valed". Charleville-Mézières’ linnas toimuv Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes on üks tähtsamaid nukuteatrikunsti festivale maailmas. Iisraeli kirjaniku Etgar Kereti lugude ainetel valmib Yael Rasooly käe all lavastus, mis mõeldud täiskasvanutele. Pärast rahvusvahelist esietendust toimuvad etendused NUKU teatri väikeses saalis. "Bon Voyage’is" on laval kolm näitlejat – Kaisa Selde, Katri Pekri ja Andres Roosileht.

1. oktoobril esietendub koolilastele mõeldud "Pollyanna", mille nimitegelast võib pidada Ameerika Ühendriikide Pipi Pikksukaks. Eleanor H. Porteri helge ja südamliku romaani peategelane, 11-aastane Pollyanna saadetakse elama oma tädi, tõreda vanatüdruku preili Polly juurde. Mait Jooritsa lavastatav "Pollyanna" tuletab mängulisel moel meelde, et siiras elurõõm ja oma lähedaste hoidmine aitab üle elada ka kõige valusamad viivud. Nimiosas astub üles kevadel Georg Otsa nimelise muusikakooli lõpetanud laulja Tiina Adamson, tädi Pollyt mängib Lee Trei. Teistes osades Markus Habakukk (Kuressaare Linnateater), Tiina Tõnis, Jevgeni Moissejenko ja Riho Rosberg.

Kolmas uuslavastus jõuab publikuni detsembri alguses. "Eesti jõulud" on rännak läbi jõulude ajaloo, kus näeme, et kuigi muutuvad laste mänguasjad, mängud, laulud ja elu-olu, on kõige olulisemad ikka kallid inimesed. Seiklusliku eesti jõulutraditsioone tutvustava loo ajarännakust läbi mitmetuhande aasta lavastab Vahur Keller, lavastuse nõuandja on folklorist Marju Kõivupuu. Vaid detsembris etenduvas lavastuses mängivad Taavi Tõnisson, Andres Roosileht, Anti Kobin, Mart Müürisepp, Lee Trei, Kaisa Selde, Laura Nõlvak, Liivika Hanstin ning külalisnäitlejatena Doris Tislar ja Tiina Adamson.

2018. aasta toob teatri repertuaari veel viis uut lavastust, millest kolme puhul tehakse koostööd teiste teatritega. Märtsis esietendub Vaba Laval "Enne meid oli veeuputus", mis kuulub EV 100 teatrisarja "Sajandi lugu" ning mille autorid on Jaak Kilmi, Kiur Aarma ja Andris Feldmanis. Aprillis jõuab lavale lastelavastus "(P)ÖÖ" koostöös Tiina Mölderiga rühmitusest ZUGA ja vabakutselise koreograafi Christin Tauliga. NUKU trupiga liitunud Leino Rei lavastab väikelastele mõeldud algupärandi "Päris mäng" ning järgmisel suvel etendub Viinistul koguperelavastus, mille toob lavale Taavi Tõnisson.

NUKU noortestuudio kursus, kel algamas viimane õppeaasta, jõuab kevadel koos juhendaja Mihkel Tikerpaluga oma lõpulavastuseni, mis on nende kaheaastase stuudiotöö kokkuvõte. Järgmise stuudiokursuse vastuvõtt toimub 2018. aasta sügisel.

Lisaks esietendustele tähistab NUKU teater rahvusvahelist teatripäeva, mille galaõhtu toimub NUKU Ferdinandi saalis.