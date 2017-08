Aare Tammesalu: Eesti muusika meie muusikute esituses on kõikjal menukas

Lübecki toomkirik on Saksamaa kuulsa Schleswig-Holsteini festivali pealavasid. Eelmisel laupäeval ja pühapäeval esinesid kirikusaalis järjekordselt Eesti muusikud, viiuldajad Mari-Liis Uibo ja Arvo Leibur, kontratenor Ka Bo Chan, tšellist Aare Tammesalu ja organist Andres Uibo. Aare Tammesalu sõnul on neid Lübeckisse kutsutud juba mitmel aastal järjest – mitu tagasikutset on muusikamaailmas juba suurepärane näitaja – ja iga kord on kontserdid möödunud menuga.

Eesti muusikud esinesid „Lübecki orelisuve“ kontserdisarjas, mõlemad kavad kõlasid Lübecki toomkirikus.

Laupäeva 19. augusti õhtul esitati iidse hansalinna toomkirikus esimest kammerkava, kus kõlasid kõigepealt Wolfgang Amadeus Mozarti kirikusonaadid, Arvo Pärdi „Es sang vor langen Jahren“ ja „Vater unser“, Pärdi teoste solistiks oli Ka Bo Chan. Seejärel tulid ettekandele Heinrich Ignaz Franz von Biberi ja Johann Sebastian Bachi sooloteosed keelpillidele.

Pühapäevasel 20. augusti pärastlõunakontserdil liitus esinejatega ka Andres Uibo. Uibo mängis toomkiriku orelil, mille on valmistanud Põhja-Saksa orelitraditsioone järginud mainekas Taani firma Marcussen & Sohn. Ettekandele tulid kahe barokiajastu suurmeistri, Lübeckis sündinud Franz Tunderi „Herr Gott, dich loben Wir“ ning siin kirikus tegutsenud Dietrich Buxtehude „Te Deum laudeamus“. Seejärel kõlasid Antonín Dvořáki „Viis bagatelli“ kahele viiulile, tšellole ja positiivorelile ning ulatuslik vokaaltsükkel „Piiblilaulud“ Ka Bo Chan'iga solistina.

Mõlema kontserdi lõpul tänas rohkearvuline ja rahvusvaheline publik esinejaid püsti seistes tulise aplausiga. Lisapalaks mängis Andres Uibo oma teost „Ave Maria“, esitus oli pühendatud Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale, ja Uibo mängis seda koguni kahel korral.

Augusti alguspoolel esinesid Eesti muusikud kahe kontserdiga ka Kreekas, kahel festivalil, mille etenduspaigad olid teineteisest eemal 700 kilomeetrit. Aare Tammesalu esines neist mõlemal. Kontserte ühendas see, et mõlema korraldajaks oli Aare Tammesalu koostööpartnerina kontserdiagentuur specs`n´arts ja nende produtsent Efi Trian. See koostöö on kestnud juba kaheksa aastat, mille tulemusena on Kreekas (ja ka Eestis) esinenud rida Eesti ja Kreeka tuntumaid muusikuid.

Aare Tammesalu kontserdil koos kreeka pianisti Alexandra Nomidouga oli põhikavas ka Artur Kapi Prelüüd ning lisapalaks Saint-Saënsi „Luik“, Eesti Sinfonietta Solistid mängisid lisaks Nikos Skalkottase pala „Epirotikos“ tsüklist „Viis kreeka tantsu keelpillidele“. Nende põhikavas olid Arvo Pärdi „Summa“ ja Heino Elleri „Kodumaine viis“. Kavala kontserdil tegi põhjaliku ja sisuka sissejuhatuse ning kommmenteeris igat lugu kreeka ja inglise keeles kohaliku konservatooriumi kunstiline juht George-Julius Papadopoulus.

Eesti heliloojate teosed said erilise menu osaliseks, meie muusikud kutsuti kohe mõlemale festivalile tagasi, ütles Aare Tammesalu.