Artises näeb tasuta hinnatud Läti ja Leedu filme

"Ma olen siin" ("Es esmu šeit")

Režissöör: Renars Vimba

23. august kell 19:00

Pärast isa surma on 17-aastane Raya sunnitud koos oma väikevennaga kolima vanaema juurde. Kuigi kumbki lastest vanaema tegelikult ei salli, siis valikut ei ole - oma emast ei ole nad juba mitu aastat kuulnud ning järgmine valik oleks lastekodu. Depressiivne väikeküla täidab Raya hinge üksildusega ning teda valdab üleüldine pettumus elus. Siiski proovib ta eluga edasi minna ning kooli kõrvalt hoolitseb Raya ka oma väikevenna- ning vanaemale kuuluva õunaaia eest. Ootamatu sündmuse tagajärjel, tuleb Rayal aga vastu võtta keerulisi otsuseid, mis oleksid üle jõu ka täiskasvanule. Tema unistus elust koos emaga Inglismaal hoiab aga noore tüdruku hinge siiski võitlusvalmis ning motiveerib tegutsema. Muidugi tärkab vales kohas ka armastus, mis Raya olukorra veel keerulisemaks teeb.

Linastusel on kohal külaline - näitlejanna Elīna Vaska, kes kehastab filmis peategelast Rayat.

"Emilija"

Režissöör: Donatas Ulvydas

23. august kell 21:00

1972. aasta suvel lähevad noored Kaunase tänavatele, et nõuda Leedi iseseisvust. Nende seas on ka Emilija, kes marsib koos protestiva rahvaga oma unistuste elu poole. Siis toimub aga ootamatu pööre ning Emilija ei pea võitlema enam mitte ainult enda, vaid ka oma sõprade saatuse eest. Elu Kaunases ei ole selline, nagu Emilija ette kujutas - ta ei ole kindel, kas valed, reetmine ja armastus, mis tulid tema ellu kui välk selgest taevast, aitavad kaitsta tema suurt saladust.

Linastusel on kohal külaline - režissöör Donatas Ulvydas.

"Sangaile suvi" ("Sangailes vasara")

Režissöör: Alanté Kavaïté

24. august kell 19:00

17-aastane Sangaile on vaimustuses trikilennukitest ning unistab piloodiks saamisest. Ainukeseks takistuseks on see, et ta kardab kõrgusi ning pole kunagi julgenud isegi kokpiti istuda. Suvisel lennushowl, mis toimub Sangaile vanemate järvemaja lähedal, kuhu Sangaile on tulnud suve veetma, kohtub ta kohaliku tüdruku Austega. Erinevalt Sangailest on Auste väga julge ning loov. Ta disanib ise rõivaid, tegeleb fotograafiaga ning elab oma elu täiel rinnal. Kahe tüdruku vahel tekib säde ning sõprusest kasvab välja suveromanss, mille käigus leiab Sangaile lõpuks inimese, kes aitab tal iseennast paremini mõista ning kes tõeliselt usub sellesse, et Sangailest võiks kunagi saada piloot.

"Sangaile suvi” maailmaesilinastus toimus Sundace’i filmifestivalil, kus film võitis parima režii auhinna "Maailmakino” nimelises programmis. Film linastus ka prestiižel Berliini filmifestivalil ning on võitnud auhindu mitmetelt rahvusvahelistelt festivalidelt. Sangaile suvi oli ka Leedu kandidaat võõrkeelsele Oscarile.

Kohal on külaline – näitlejanna Aiste Dirziute, kes kehastab filmis Auste tegelaskuju.

"Ema, ma armastan sind" ("Mammu, es tevi mīlu")

Režissöör: Janis Nords

24. august kell 21:00

12-aastane Raimonds üritab varjata koolis saadud halba märkust ning satub valede keerisesse, mis väljub kontrolli alt. Ta peab sukelduma Riia ööellu, et päästa oma saksofon, sõbrad ja staatus ema ees. Põnev lugu aususe tervendavast jõust.

Tänaseks on film "Ema, ma armastan sind" linastunud enam kui 120 rahvusvahelisel festivalil, kus linateos on korjanud üle 15 erineva preemia, nende seas parima narratiivse loo tunnustus Los Angelese filmifestivalil, aasta parima Euroopa lastefilmi preemia Euroopa lastefilmide assosatsioonilt jpt. Läti filmifestivalil korjas Janis Nordsi teos parima režissööri, parima naisnäitleja ning publiku preemiad, samuti oli "Ema, ma armastan sind" 2014. aastal Läti kandidaat parima võõrkeelse filmi Oscarile.